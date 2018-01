Obervolkach braucht zehn Bauplätze

„Für die Zukunft unseres Stadtteils ist es äußerst wichtig, dass unsere jungen Leute die Möglichkeit haben zu bauen.“ Diese Meinung vertritt Gerlinde Martin, die Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Obervolkach. In der Mitgliederversammlung am Sonntag betonte sie, dass die Ausweisung von bis zu zehn Bauplätzen in Obervolkach dringend notwendig seien. Mögliche Standorte würden bereits von der städtischen Verwaltung geprüft.

Im Mittelpunkt des Treffens im Feuerwehrhaus standen die Neuwahlen des Vorstands. Ortsvorsitzende bleibt Gerlinde Martin. Ihr Stellvertreter ist Tobias Feuerbach, Schatzmeister und Schriftführer in Personalunion Wolfgang Thaler. Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung wurden Gerlinde Martin und Hildegard Weis gewählt. Delegierte für die Stimmkreisversammlung zur Landtags- und Bezirkstagswahl ist Gerlinde Martin. Tobias Feuerbach ist der Ersatzdelegierte.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Außerdem standen Ehrungen langjähriger Mitglieder an. Hubert Martin und Elmar Stahl halten seit 25 Jahren dem CSU-Ortsverband die Treue. Sie erhielten Urkunden. Als Gast begrüßte die Ortsvorsitzende den Listenkandidaten für die Bundestagswahl und Kreisvorsitzenden der Mittelstandsunion Tibor Brumme, der über Themen zur Bundestagswahl informierte und mit den Anwesenden diskutierte. In ihrem Rückblick erinnerte Martin an die Veranstaltungen des Ortsverbandes wie „Politik und Wein“ mit den Abgeordneten Anja Weisgerber und Otto Hünnerkopf sowie an das gut besuchte Kesselfleischessen im Frühjahr im Pfarrheim. Die CSU versuche auf Orts- und Kreisebene mit kommunalpolitischen Stammtischen und Veranstaltungen zu Rente, Pflege und Kinderbildungs- und betreuungsgesetz immer am Ohr des Bürgers zu sein. Die politische Kirchweih im Dorf als Traditionsveranstaltung des Ortsverbands soll auch in diesem Jahr am Kirchweihsamstag wieder stattfinden.

Verbesserung am Marktplatz in Planung

In ihrem Rückblick auf die Arbeit im Stadtrat erinnerte Martin an „intensive Haushaltsberatungen um die Weichen für die Zukunft zu stellen“. Nach der Fertigstellung der Hauptstraße in Volkach seien nun die Spitalstraße und eine Verbesserung am Marktplatz in Planung. Ebenso seien die Umgestaltung der Fischhälterei und des Geländes am ehemaligen Feuerwehrhaus für die kommenden Jahre geplant. Die Generalsanierung des Hallenbades ist heuer das größte Projekt. Wichtiges Thema in Obervolkach ist das Feuerwehrhaus. Dort wurde bei der regelmäßigen Inspektion durch die Feuerwehrführung die beengte Situation moniert. Planungen für eine Lösung des Problems seien bereits in Auftrag gegeben. Die Ortsvorsitzende freute sich darüber, dass der Fuß- und Radweg zum Waldsportplatz „nach langem Anlauf“ verwirklicht werden konnte.