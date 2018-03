Obernbreit bleibt in der ILEK

Mit Speck ködert man Mäuse – mit Geld Bürgermeister. Das scheint zumindest das Resümee des Gesprächs der drei Obernbreiter Bürgermeister mit Vertretern des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE) zu sein, in dem die Gemeinde grundsätzlich ihre Mitgliedschaft in der ILEK (Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept) südliches Maindreieck in Frage stellen wollte. Am Ende stand am Mittwochabend ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss, es noch einmal drei Jahre lang mit dem Zusammenschluss von zwölf Gemeinden entlang des Mains zu versuchen.

Kritikpunkte

Die Unzufriedenheit mit der ILEK südliches Maindreieck war in Obernbreit schon länger groß. Die derzeitige Ausrichtung vor allem auf Tourismus und Wein passte den Räten gar nicht. Vor der Sommerpause war gar der Austritt aus der Vereinigung Thema im Rat. Noch einmal sollte Ende August in einem Gespräch im Amt für ländliche Entwicklung die Lage besprochen werden. Denn die Kündigung des bisherigen Allianzmanagers machte eine Verlängerung des Förderzeitraums um weitere drei Jahre möglich. Dazu war eine grundsätzliche Zustimmung aller zwölf Gemeinden nötig – und auch die Möglichkeit, grundsätzlich zu diskutieren.

„Wir haben gesagt, was uns nicht passt“, berichtete Bürgermeister Bernhard Brückner über das Gespräch in Würzburg, wo er und seine Kollegen Susanne Knof und Stefan Scherer die Ausrichtung der ILEK auf Wein und Tourismus bemängelt haben. Diese „Sorgen und Nöte“ seien, so Brückner, durchaus ernst genommen worden.

Hoffnung, dass es besser wird

Ein neuer Allianzmanager sollte als Neuanfang gewertet werden. „Es besteht die Hoffnung, dass die ILEK besser wird“, so Brückner, der einen Teil dieser Hoffnung wohl auch aus der Teilnahme des ILEK-Vorsitzenden, Ochsenfurts Bürgermeister Peter Juks, der Segnitzer Bürgermeisterin Marlene Bauer und des Marktstefter Bürgermeisters Thomas Reichert, ebenfalls Kritiker der ILEK, schöpfte. Das Ergebnis: Alle beteiligten des Gesprächs in Würzburg waren sich einig, die ILEK für drei Jahre weiter zu führen.

Vorteile nutzen

Ausschlaggebend dabei dürfte wohl auch die Einschätzung gewesen sein: „Bei manchen Vorhaben könnte ILEK vorteilhaft sein“, wie es Brückner formulierte. Darunter wäre für Obernbreit die Verbesserung der Fußgängersituation im Ort Thema oder auch die Förderung von „Gemeinschaftshäusern“.

In einem Schreiben an den Markt geht das Amt darauf noch einmal ein. Die Integrierte Ländliche Entwicklung sei kein eigenständiges Förderprogramm, sondern ein „Fördertatbestand“. Soll heißen: Bei einer Mitgliedschaft in einer ILEK können bestimmte Fördertöpfe bis zu zehn Prozent mehr Gelder ausschütten. Allerdings schränkt das Amt das auch gleich wieder ein, denn es „stehen im Bereich der nationalen Fördermittel dem ALE Unterfranken aktuell nur begrenzt Fördermittel für Infrastrukturvorhaben sowie für einfache Dorferneuerungsvorhaben zur Verfügung“. Das ALE verweist deshalb auf EU-Förderprogramme wie ELER. „Der sog. ILE-Bonus kann hier allerdings nicht gewährt werden“, so das Schreiben aus dem Amt in Würzburg.

Zwar stimmte der Gemeinderat einer Verlängerung des Förderzeitraums der ILEK-Maindreieck um weitere drei Jahre zu. Susanne Knof schränkte aber ein: „Danach muss neu diskutiert werden.“ Und die Räte erweiterten den Beschluss um den Zusatz: „Voraussetzung ist, dass die Fördergelder für diesen Zeitraum auch fließen.“