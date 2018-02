Obdachlose: Einweisung statt Mietvertrag

Vier Wohnblocks mit rund 90 Wohneinheiten stehen im sogenannten Notwohngebiet in der Egerländer- und Tannenbergstraße in Kitzingen zur Verfügung. Das Problem: In den teilweise maroden Gebäuden wohnen Obdachlose und Sozialmieter Tür an Tür. Diese oft problematische Nachbarschaft müsse beendet werden, erklärte Willi Kronberger von der Koordinationsstelle Wohnungslosenhilfe Nordbayern in der jüngsten Stadtratssitzung.

Aufgabe des Experten war ein intensiver Blick in das städtische Konzept zur Obdachlosenfürsorge. Das sei „notwendig und sinnvoll“, so Kronberger. Beenden müsse die Stadt die Vergabe von Mietverträgen an Obdachlose. Mit dem Instrument der Einweisung könne bei problematischen Menschen weitaus leichter ein Wohnungswechsel durchgesetzt werden, als bei einem Mietvertrag.

Vergabe von sozialem Wohnraum muss entzerrt werden

Kronberger empfiehlt dringend: Die Obdachlosenunterbringung und die Vergabe von sozialem Wohnraum in den Blöcken müsse entzerrt werden. Auch von der wohnlichen Qualität her. Bei Menschen, die nur vorübergehend ein Dach über dem Kopf suchten, könne ein „relativ niedriger Standard“ durchaus ausreichend sein. Für die übrigen Mieter hält Kornberger eine Sanierung von zwei bis drei Blocks für nötig – für Sozialwohnungen.

Den Landkreis will der Experte stärker in die Pflicht genommen wissen. Der könne im Einzelfall helfen, bei Obdachlosigkeit und sozialen Problemen. Damit könne erreicht werden, entwurzelte Menschen wieder in die „Normalgesellschaft“ zurückzuführen.

Obdachlosensystem umstellen

Wichtig für Kitzingen sei es nun, das bisherige Obdachlosensystem umzustellen – auf Einweisung statt Mietvertrag, so Kronberger. Bei durchschnittlich 40 Obdachlosen pro Jahr, die in Kitzingen ein Dach über den Kopf bekommen, hält OB Siegfried Müller es für möglich, zwei Wohnblöcke künftig zu „Normalwohnraum“ zu machen. Manche Familien bräuchten aber bei ihrem Leben in den Sozialwohnungen eine Betreuung, um nicht in ehemals schwierige Verhältnisse zurückzufallen, betonte Kronberger.

Das Problem bei den gewünschten Veränderungen im Notwohngebiet machte Rechtsrätin Susanne Schmöger deutlich. Für die Sanierungen und das Umzugsmanagement sei es derzeit schwierig, Geld im Haushalt zu finden. OB Müller dazu: „Wir stehen noch ganz am Anfang.“