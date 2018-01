"Nur was ich selber lebe, kann ich auch unterrichten"

Sie ist zierlich und lebhaft. Während sie erklärt, was sie in ihren Kursen tut, springt sie immer wieder auf und legt sich umstandslos auf den Boden, um zu demonstrieren, was sie meint, wenn die Worte nicht ausreichen. Schaut man ihren Bewegungen zu, bekommt man einen Eindruck davon, was Irina Selig meint, wenn sie davon spricht, dass sie in ihren Stunden die Dinge ins Fließen bringen möchte. Genau in der Balance zwischen Kraft und Lockerheit.

Wer es noch genauer begreifen möchte, der macht am besten eine Stunde mit. Leicht und locker geht es los, mit Entspannung. „Die meisten Leute glauben, Entspannung hieße, auf dem Sofa zu liegen“, sagt sie. „Aber das ist es nicht.“ Die Lockerheit und Entspannung, die sie meint, hat mit Bewusstsein für den eigenen Körper zu tun. Sie ist das Gegenstück der Verkrampfung, mit der wir heute oft und gerne unseren Alltag bewältigen.

Wie kämen denn die Leute in die Stunde, fragt sie. Die einen bissen die Zähne, die anderen kniffen die Pobacken zusammen. Mit dem Ergebnis, dass sie anfangs nicht mal richtig auf dem Boden lägen. Sie „schwebten“ halb, viele Muskel noch immer verspannt. „Erst bei Dir hab' ich gemerkt, dass ich gar nicht richtig liege“, sagte ihr eine Teilnehmerin.

Mit solchen Anspannungen räumt Irina Selig auf, auf allen Ebenen. In den Kursen herrscht das lockere Du. Die Atmosphäre ist freundlich, von Willkommen geprägt. Sie verabscheut Leistungsdruck und sagt es auch. Jede Bewegung soll so ausgeführt werden, dass nichts weh tut. „Keine Schmerzen“, verlangt sie kategorisch. Denn was weh tut, kann nicht zur Lockerheit finden. Dass das nichts mit Laxheit zu tun hat, merkt man rasch, wenn man ihren Anweisungen folgt. Schnell wird einem wärmer und wärmer, das Gesicht rötet sich und der Schweiß bricht aus. Man wundert sich, dass etwas vermeintlich so sanftes so sportlich sein kann. Und zwischendurch geht es immer wieder zurück auf den Boden, in die Rückenlage. Liegst du schon?

Eine andere verschmitzte Frage von ihr lautet: „Atmest Du noch?“. Wer eine Übung so angestrengt ausführt, dass er den Atem unwillkürlich anhält, der liegt nämlich ebenfalls falsch. „Es wäre ganz toll, wenn Du noch atmen könntest, oder?“ Sie macht auch das sanft. Jede Asana, wie die einzelnen Körperhaltungen heißen, soll nur mit so viel Kraft und Spannung ausgeführt werden, dass die Entspannung und Leichtigkeit dabei nicht gefährdet werden. Auf die richtige Balance kommt es an.

Und auf das Fließen. Damit das gelingt, fordert Irina Selig ihre Teilnehmer auf, nicht nach vorne zu sehen, sondern nur auf ihre Stimme zu hören. In der Tat leitet sie die Übungen so an, dass man ihren Worten folgen kann, übergehend von einer Asana in die nächste. Manche nennt sie mit ihren klangvollen Namen, wenn alle wissen, welche Haltung damit angesprochen ist. Dann fließt es noch leichter. So gut, dass man kaum mitbekommt, wie viel man gerade leistet. Und gerade, wenn man denkt, jetzt wäre eine Pause vielleicht nicht übel, geht es wieder auf den Boden. Kurz spüren, wie man liegt, im Bemühen um Entspannung. „Ich gehe über die Kraft“, sagt Irina Selig. „Die meisten Menschen haben gesundheitliche Probleme, die nicht aus einem Mangel an Dehnung entstehen, sondern aus einem Mangel an Kraft.“ Das gilt zum Beispiel für die meisten Rückenleiden. Davon versteht Irina Selig etwas, denn sie hat eine Ausbildung für therapeutisches Yoga absolviert und auch die Heilpraktiker-Prüfung abgelegt. Gerade in ihren Workshops für die VHS konzentriert sie sich auf den gesundheitlichen Aspekt von Yoga.

Sie will keine Yoga-Schule lehren, sondern den Leuten möglichst viel Wissen und praktische Lösungen an die Hand geben, um in ihrem Alltag mit ihren gesundheitlichen Problemen besser zurecht zu kommen. „Ich habe so viele Informationen, möchte so viel geben, dass ich fast platze“, stellt sie fest. „Die Zeit reicht kaum.“ Ihrem ruhigen Stil merkt man das nicht an.

Aber spürbar ist, dass ihr der Ansatz beim Menschen wichtig ist. Sie will „nicht den Menschen an Yoga, sondern Yoga an den Menschen anpassen.“ Das ist ein weiterer Grund, warum sie nicht möchte, dass man ihre Bewegungen abschaut: „Jeder ist anders, hat einen anderen Körper, andere Möglichkeiten, eine andere Art etwas auszuleben.“ Deshalb sieht der „Hund“ oder die „Kobra“ bei jedem ein wenig anders aus. „Und das ist gut so.“

Individuell, entspannt, kraftvoll, fließend, alltagstauglich und heilend. Fehlt noch ein Aspekt? Den meditativen hält Irina Selig flach. In ihrer eigenen Praxis spielt er eine große Rolle, genau wie die Atmung. Aber für ihre Teilnehmer zieht sie es vor, beide Aspekte ein wenig zu verstecken, sie sozusagen am Verstand vorbeizuschmuggeln, damit der nichts blockieren kann. Das ist gerade bei der Atmung eine Gefahr. Fast jeder Ungeübte, der aufgefordert wird, die Aufmerksamkeit auf das Fließen seines Atems zu lenken, bekommt postwendend Atemprobleme. Irina Selig löst das, indem sie das Ein- und Ausatmen unauffällig an die Bewegungen bindet. So kommt beides in einem guten Rhythmus zusammen, ohne zu sehr beachtet zu werden. Oder indem sie zu einem bestimmten Teil einer Asana laut Summen lässt. Die Summenden denken ans Geräusche Machen, ans Atmen denken sie nicht. Eine unerklärliche Freude macht das gemeinsame Summen außerdem. Als wäre man seine eigene Kirchenglocke.

„So viele Yoga-Lehrer, so viele Arten von Yoga. Jeder lebt es anders. Ich spreche gern von Freude. Müssen mag ich nicht.“ Irina Selig klingt leichthin, doch sie meint es sehr ernst.