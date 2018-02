Nur ein Einsatz auf der Autobahn

20 Feuerwehrmänner und vier Feuerwehrfrauen leisten Dienst bei der Wehr in Unterickelsheim. Das berichtete Kommandant Roland Markert bei der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus, zu der auch Bürgermeister Rainer Ott kam. Die Floriansjünger, die nahezu vollzählig zur Versammlung erschienen, freuten sich über zwei Neueintritte, mussten aber gleichzeitig zwei altersbedingte Austritte hinnehmen.

Die Mannschaft wurde zu einem einzigen Einsatz auf der Autobahn gerufen und plant, die Truppmannausbildungen voranzubringen. Sie soll mit anderen Feuerwehrleuten in der Verwaltungsgemeinschaft erfolgen. Dann ist auch eine längst überfällige Leistungsprüfung vorgesehen. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs ist geplant – wenn möglich gemeinsam mit dem Bürgerverein.

Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht vertrat die Kreisfeuerwehrführung und nahm die Ehrungen für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst vor. So lange sind Uwe Götz, Bernd Götzelmann, Georg May, Stefan Mloschin, Thomas Mloschin und Thomas Rabe bei der Wehr. Albrecht dankte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement, bei dem viele Stunden Freizeit eingesetzt wurden. Albrecht berichtete weiter von der derzeit laufenden Einführung des Digitalfunks im Landkreis. Auch wenn tagsüber in den Dörfern oft nur wenige Feuerwehrleute erreichbar seien, sollten diese den Funk bedienen können. So können sie Hilfe von außen einweisen und daher sei es erforderlich, dass alle die neue Technik beherrschen.

Der Kreisbrandinspektor bedauerte, dass mit Walter Herrmann und Bernhard Volkamer zwei verdiente Feuerwehrleute nach rund 47 Dienstjahren in den Feuerwehrruhestand gehen.