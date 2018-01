Die Feuerwehr Schwarzenau hat viele routinierte Kräfte in ihren Reihen. In der Hauptversammlung der Floriansjünger am Samstag im Haus der Gemeinschaft wurde der ehemalige Kreisbrandinspektor Norbert Kempf zum Ehrenmitglied ernannt.

Arno Ungemach, Michael Möslein und Stefan Pfriem feierten 25-jähriges Dienstjubiläum. Jens Günther wurde erneut zum Kommandanten gewählt. Neuer Stellvertreter ist Lukas Pfeiffer (bisher Josef Ritschel). Den Vorsitz beim Feuerwehrverein gab Robert Pfeiffer nach zwölf Jahren an Alois Möslein ab. Neu im Team sind auch zweiter Vorsitzender Maximilian Ruß sowie Cornelia Ludwig als Kassier. Martin Pfriem bleibt Schriftführer.

Bei den Personalien geriet die geleistete aktive Feuerwehrarbeit fast in den Hintergrund. 38 Männer und sechs Frauen verrichten Dienst bei der Wehr. Kommandant Jens Günther skizzierte die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden zwölf Monate. Dreimal rückten die Einsatzkräfte aus. Eine Ölspur, eine Baumkrone auf der Straße und ein Bootsunfall waren die Gründe. Amtshilfe leistete die Wehr der Polizei bei einem gestohlenen Zigarettenautomat auf die Wache gebracht wurde.

Die Leistungsprüfung „Wasser“ absolvierten elf Kameraden erfolgreich. Mehrere Übungen sorgten dafür, dass die Wehr ihr gutes Ausbildungsniveau halten konnte.

Über die Aktivitäten der Jugendwehr berichtete Jugendwart Christian Pfannes. Zehn Jugendliche, darunter zwei Mädchen, sind mit Eifer bei der Sache. Sie bestanden den Wissenstest mit Bravour.

Ein dickes Lob für die Wehrleute hatte Kreisbrandinspektor Michael Krieger: „Die Ehrungen zeugen von einer langen und erfolgreichen Zeit im ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit“, sagte er. Dem Markt Schwarzach dankte er für die zuverlässige Zusammenarbeit: „Die Beschaffungen waren immer zielgerichtet.“ Zweite Bürgermeisterin Johanna Sendner würdigte die Bereitschaft der Floriansjünger, sich ständig fortzubilden. „Die Feuerwehrarbeit wird immer anspruchsvoller“, sagte sie.

Vorsitzender Robert Pfeiffer ließ die Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren. Er nannte unter anderem die Besichtigung des Müllheizkraftwerks in Würzburg, das Sonnwendfeuer, den Besuch in einer Ochsenfurter Brauerei und den Feuerwehrball. In seiner Laudatio auf das neue Ehrenmitglied Norbert Kempf, der im vergangenen Mai in den Ruhestand trat, meinte Pfeiffer: „Du hast uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden.“