Norbert Dazian: ein Mann für gelebtes Engagement

Norbert Dazian aus Iffigheim erhielt die Staatsmedaille in Bronze des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für ehrenamtliche Verdienste im ländlichen Raum. Die Staatsmedaille überreichte der Behördenleiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Leitender Baudirektor Ottmar Porzelt, bei einem Festakt in der frisch sanierten Marktgade in der Kirchenburg in Seinsheim.

Erstmals werde in Seinsheim eine solche Auszeichnung verliehen, freute sich Bürgermeister Heinz Dorsch für Dazian, der mit ihm 1990 als „treuer und loyaler Partner“ in die Kommunalpolitik eingestiegen sei.

Kompetent und lösungsorientiert

Dazian sei ein Beispiel für gelebtes bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement, sagte Porzelt in seiner Laudatio. Als Vorstandsmitglied der Teilnehmergemeinschaft Iffigheim 2 sei Dazian seit 25 Jahren für die Flurneuordnung und Dorferneuerung tätig, davon ab 2003 als örtlich Beauftragter.

Dabei habe er maßgeblich mit seiner Mitarbeit und Organisation zur nachhaltigen Gestaltung des ländlichen Raumes beigetragen. Mit seiner kompetenten und lösungsorientierten Art habe er frühzeitig Probleme aufgezeigt, die damit vorab oder nach deren Auftreten schnell behoben hätten werden können. „Norbert Dazian war stets auf Ausgleich und auf gerechtes Handeln bedacht“, betonte Porzelt.

Für Entwicklung der Gemeinde eingesetzt

Dazian ist zudem seit 1978 Feldgeschworener in Iffigheim und organisiert den Vermessungseinsatz, davon seit 2005 federführend als Feldgeschworenenobmann. Auch außerhalb der Verfahren der Ländlichen Entwicklung ist Dazian über Jahre hinweg für eine zukunftsfähige Entwicklung seiner Gemeinde und des Gesellschaftslebens eingetreten. Dazian hat sich von 1990 bis 2008 als Gemeinderat und von 1996 bis 2008 als zweiter Bürgermeister des Marktes Seinsheim engagiert. Bei der damaligen Gemeinde Iffigheim war er von 1968 bis 1978 Kassier und von 1977 bis 2000 Kommandant der Feuerwehr Iffigheim. Als Mitglied des Meisterprüfungsausschusses Landwirtschaft seit 1980 und dessen stellvertretender Vorsitzender seit 1992 ist er zudem in der Ausbildung der landwirtschaftlichen Nachwuchskräfte tätig.

Dorsch ergänzte die Liste der Tätigkeiten Dazians noch um dessen Einsatz für die Kirchengadensanierung in Iffigheim. „Ohne Norbert Dazian wäre dies nicht gelungen“, betonte Dorsch. Das große ehrenamtliche Engagement und seinen hohen persönlichen Einsatz in Dorferneuerungs- und Flurneuordnungsverfahren würdigte auch Landrätin Tamara Bischof. „Das muss in der Familie im Blut liegen“, sagte sie in Würdigung des Rückhalts in der Familie.

Verbesserte Lebensqualität

Dazian selbst bekannte, nicht nur Lob, sondern auch Schelte für seine Arbeit bekommen zu haben. „Es rentiert sich immer, darüber nachzudenken“, sagte er. Manchmal müsse man auch ein „wenig spinnen“, um etwas verwirklichen zu können. Das Instrument der Flurbereinigung müsse man zum Wohle des Dorfes nutzen. „Wir haben die Lebensqualität verbessert“, ist Dazian überzeugt, der die Ehrung „all seinen Mitkämpfern“ widmete.