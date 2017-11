Nie verzweifeln oder die Hoffnung verlieren

Sie werden so langsam knapp, die Zeitzeugen des düstersten Kapitels Deutscher Geschichte, des Holocaust. Irgendwann werden die direkten Geschichten fehlen, die Zeit wird Geschichte. Noch aber gibt es diese Menschen, die das nicht fassbare erlebt haben, die, wenn auch oft zurückhaltend, darüber berichten können. Eine dieser Menschen ist Eva Erben, die am Tag des Gedenkens an die Reichspogromnacht in der Kitzinger Synagoge gleich mehrmals über ihre Geschichte erzählte.

Vorträge und Gespräche

Am Vormittag vor Schülern, am Abend vor einem gut gefüllten großen Saal stellt sie sich, zeigt einen Film, redet mit den Menschen, führt ein Zwiegespräch mit dem Träger des Würzburger Friedenspreises Burkhard Hose und beeindruckt dabei ihre Zuhörer durch eben diese Zurückhaltung, das Fehlen einer Anklage, das Meiden von äußerer Brutalität. Alleine die Tatsache, eine Person vor sich zu haben, die als Kind vier Jahre Theresienstadt und den Todesmarsch von Auschwitz, wenn auch nur denkbar knapp überlebt habt, reicht für Kopfkino aus.

Kindheit bricht zusammen

Es ist eigentlich ein Kinderfilm, der das Leben von Eva Erben in den Kriegsjahren erzählt, der seine Wirkung auf Erwachsene aber nicht verfehlt: Eine behütete Kindheit in Prag, die auf plötzlich ganz schnell zusammen bricht. „Auf einmal war alles weg – sogar der Kanarienvogel“, so die Zeitzeugin. 1941, mit elf Jahren dann der Transport ins jüdische Ghetto nach Theresienstadt. Aus Menschen mit Namen wurden Nummern, Familientrennung, „sie nahmen uns den Papa weg“, anstelle von Schule – Arbeit auf dem Feld.

In der Todesfabrik

1944 sah sie ihren Vater das letzte Mal, dann der Transport nach Auschwitz – „das neue Lager war eine Lüge, in Wirklichkeit war es eine Todesfabrik“. Nichts wird besser, alles schlechter, der Todesmarsch beginnt kurz vor Kriegsende. Täglich viele Kilometer bei eisiger Kälte, kaum Verpflegung, schlechte Kleidung – die Mutter stirbt bei einer Übernachtung in einer Scheune, die Tochter wird beim Weitermarsch an nächsten Tag über sehen, bleibt alleine zurück. Wie durch ein Wunder findet sie in ein Dorf, wird dort aufgenommen – überlebt.

Vergessen werden als Rettung

Für Burkhard Hose ist es nicht einfach, nach dem Film wieder ins Gespräch zu finden. Vergessen werden als Rettung? „So ist das Leben“, sagt Eva Erben fast lakonisch dazu. „Meine Eltern waren weg, mein Zuhause war weg, meine Kindheit, meine Jugend.“ Wie überlebt man das? „Nur mit Glück.“ Und vielleicht war es tatsächlich Glück, das alles als Kind erlebt zu haben, denn „jüngere haben das anders überlebt, als ältere“. „Ich habe Auschwitz erlebt, wie unter Narkose, man konnte nicht glauben, dass es die Wirklichkeit ist.“ Aber: „Ich bin die Stimme der Vergangenheit, ich kann erzählen, weil ich lebe.“ Auch wenn es 40 Jahre gedauert hatte, bis Eva Erben zu Erzählen begonnen hat.

Stehender Applaus

Und was gibt sie den Menschen mit? „Kritisch verfolgen, wohin die Welt geht, das Leben positiv bewältigen, nie verzweifeln oder die Hoffnung verlieren.“ Denn: „Keiner ist vom Schicksal befreit, doch was ich nachher mache, ist mir überlassen.“ Stehender Applaus am Ende für eine Zeitzeugin, die alles andere als ein Denkmal sein möchte.