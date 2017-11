Nichts angestellt - und doch eine Kirchweihpredigt

(rt) Langsam gehen den Altenschönbachern die Geschichten für eine Kirchweihpredigt aus, denn nur noch selten lasse sich ein Mitbürger beobachten, wie er versucht, ein Missgeschick zu vertuschen, so die Mitteilung über das Kirchweihgeschehen 2017. Unter der Regie von Mathias Kohles saß die Jugend im Sportheim zusammen, um aus wenigen Ereignissen zu reimen und den Umzug vorzubereiten. Schnell gefunden war die Überschrift: „Ihr stellt nichts an, wir schreiben nix auf“. Aber ohne Predigt gingen die Gäste doch nicht heim. Es war von keinen größeren Unglücken zu berichten und so wurde die eine oder andere Begebenheit mit dichterischer Freiheit an die Zuhörer gebracht, zum Beispiel das mäßige Abschneiden der Fußballer des SV und das winterliche Trainingslager. Prediger Mathias Kohles trug seine Verse als Reime vor; Jacqueline Deues berichtete als „Nachrichtensprecherin“ Anekdoten. Die Geschichten waren wie immer auch auf den Motivwagen ausgiebig dargestellt. Am Kirchweihmontag begaben sich die Altenschönbacher auf Fahrradtour zum Baumwipfelpfad nach Ebrach und machten dort Brotzeit. Tags darauf wurde die „Tante Kirchweih“ nach ausgiebigem Feiern und unter Trauerbekundungen der „heulenden Jugend“ zu Grabe getragen.