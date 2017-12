Nicht nur Kugeln auf dem Rödelsee

Nun, ein Winterzauber war der diesjährige Frühlingsmarkt in Rödelsee nicht, wenngleich der Samstag von den Temperaturen her dies durchaus vermuten ließ. Doch einen Schneeschauer wie im vergangenen Jahr gab es nicht. Und der Sonntag entschädigte mit Sonnenschein. Nass werden konnten die Besucher auf andere Art: Aquaball war das Stichwort.

Idee ist angekommen

Bürgermeister Burkhard Klein hatte dazu die Idee, um den Rödelsee mit in den Frühlingsmarkt zu integrieren. Das Organisationsteam des Marktes um Petra Eismann fand die Idee toll und Dank ehrenamtlicher Helfer, vor allem der Wasserwacht Iphofen, gab es dieses Vergnügen. „Schön, den See einmal aus anderer Perspektive zu erleben“, meinte Weinprinzessin Annika Zippelius. So stieg sie in die aufblasbare, durchsichtige Kugel, um sich mit Bürgermeister Klein in der zweiten Kugel zur ersten Rödelseer Aquaball-Battle auf dem See zu treffen. Nun, standfester war eindeutig die Weinprinzessin.

115 Aussteller

Schloss, Schlosspark, Seegelände und der Innenort boten mit etwa 115 Ausstellern ein breites Angebot aus Wein, Garten, Wohnen, Natur, Freizeit und Handwerk. Während man am Samstag gemütlich Bummeln und sich alles in Ruhe ansehen konnte, strömten am Sonntag trotz vieler anderer Veranstaltungen im Umkreis die Besucher in die Winzergemeinde.