Neues Feuerwehrfahrzeug eingetroffen

(gkr) Bei der Feuerwehr Fröhstockheim ist jetzt ein Kat/LS für den Katastrophenschutz stationiert. Die Feuerwehr präsentierte am Montag das neue Fahrzeug kurz vor der Gemeinderatssitzung in Rödelsee den Ratsmitgliedern. Der Vorteil dieses Fahrzeugs ist, dass es 1000 Liter Wasser mit an Bord hat. Bei der Fröhstockheimer Wehr werden nun Feuerwehrleute auch im Katastrophenschutz geschult. Im Feuerwehrhaus wird, wie in Rödelsee, eine Abgasabsauganlage eingebaut, kündigte Bürgermeister Burkhard Klein an. Jetzt hofft die Gemeinde, dass der bei der Regierung von Unterfranken liegende Zuschussantrag für ein HLF 20 für die Rödelseer Feuerwehr genehmigt wird. Schließlich müsse die Wehr im Ernstfall auch auf den Schwanberg ausrücken. Zum anderen wolle man engagierte Feuerwehrleute in Rödelsee und Fröhstockheim mit der nötigen Ausrüstung versehen.