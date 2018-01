Neues Buch über den Würzburger Fürstbischof

Der Bad Kissinger Kulturreferent Werner Eberth hat zum 400. Todesjahr von Fürstbischof Julius Echter ein Buch mit dem Untertitel „und seine Bauinschriften“ geschrieben. Es erscheint Anfang November (25 Euro), informiert eine Pressemitteilung.

Der Autor hat im Landkreis Kitzingen sieben Objekte gefunden, wobei Schwerpunkt das aufgelöste Franziskanerkloster Dettelbach ist. Ihm sind allein fünf Seiten gewidmet. Die Bedeutung dieses Klosters ist dadurch hervorgehoben, dass die Gedenktafeln in Latein und in Deutsch verfasst sind. Normalerweise sind die Tafeln nur in Deutsch verfasst, weil Julius Echter den Durchschnittsbürger ansprechen wollte. Die Texte hat der Kitzinger Kreisheimatspfleger Dr. Hans Bauer zweisprachig erfasst.

In Iphofen ist die schön renovierte Tafel an der Spitalkirche und die Tafel an der Wallfahrtskirche dokumentiert. In Stadtschwarzach ist eine der typischen Echter-Tafeln mit vier Doppel-Versen an der Kirche St. Laurentius erfasst. Um die Gedenktafel am Rathaus von Sulzfeld am Main hat sich Bürgermeister Gerhard Schenkel selbst bemüht. In Volkach sind die in Latein gehaltene Inschrift am Sommeracher Diebentor, in Escherndorf das Echter-Wappen an der Pfarrkirche und in Obervolkach die Wappentafeln am Friedhofstor festgehalten.