Neuer Träger für Schülerhort

Mit einem einstimmigen Beschluss übertrug der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Trägerschaft für den neuen Schülerhort im Schulzentrum im Stadtteil Siedlung dem Bezirksverband Unterfranken der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Seit 2003

Ein Schülerhort besteht in Kitzingen bereits seit 2003. Dieser Hort wird derzeit als kommunale Kindertageseinrichtung von der Stadt im früheren Youth-Club in Marshall Heights betrieben. Im Hort sind 60 Plätze als bedarfsnotwendig anerkannt und derzeit mit 57 Kindern belegt. Mit dem Um- und Ausbau der Grund- und Hauptschule Kitzingen-Siedlung soll dort ein neuer Schülerhort mit 75 Plätzen in ein neues Gebäude einziehen, in dem zugleich eine Mensa und eine verlängerte Mittags- und Hausaufgabenbetreuung der Grundschule untergebracht sind.

Mehr als 30 Standorte

An mehr als 30 Standorten betreibt die AWO Unterfranken 88 soziale Einrichtungen in den Bereichen Senioren und Reha, Behindertenhilfe und Inklusion sowie Kinder, Jugend und Familie. Alexandra von Bassen stellte dem Stadtrat den Verband näher vor, der sich in einer Ausschreibung um die Trägerschaft beworben hatte. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller nach der Abstimmung und erklärte, dass deren Details derzeit ausgearbeitet würden. Zum eindeutigen Ergebnis meinte er: „Einen besseren Start hätten sie sich nicht denken können. Jetzt liegt es an ihnen, den Hort erfolgreich zu betreiben.“

Keine neue Anmeldung

Für Kinder des aktuellen Horts soll keine neue Anmeldung notwendig sein. Auch die Übernahme des zum Zeitpunkt des Wechsels bestehenden Personals wurde vorausgesetzt. Da Schüler der St.-Hedwig-Grundschule den neuen Standort nicht zu Fuß erreichen können, muss deren Beförderung organisiert werden. Bei der Auswahl des Trägers legte der Stadtrat vor allem auf das pädagogische Konzept wert. Andrea Schmidt wies allerdings auf die Differenz zwischen den aktuellen und den kalkulierten Elternbeiträgen hin. Müller entgegnete, dass es auch Aufgabe des Trägers sei, den Hort wirtschaftlich zu betreiben. Der Wechsel erfolgt zum Schuljahr 2018/19.