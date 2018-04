Neuer Segnitzer Schützenkönig steht fest

Kirchweih in Segnitz, das bedeutet Feiertag bei der Schützengesellschaft. Am Samstagabend kürte Schützenmeister Werner Götz die Sieger beim Bürger- und Königsschießen. Die Segnitzer Bürger hatten bereits im Juli die Gelegenheit, ihr Können am Luftgewehr zu zeigen. Die aktiven Mitglieder der Schützengesellschaft gaben ihren Königsschuss an diversen Wettkampftagen im Sommer ab. 54 Laien hatten ihr Glück versucht und dabei sehr gute Ergebnisse abgeliefert.

Allen voran die neue Bürgerkönigin: Tanja Frost holte sich die Scheibe mit einem 17,2 Teiler, dicht gefolgt von Wolfgang Eger (21,4 Teiler). Drittplatzierte ist Helen Gernet (39,4 Teiler). Bei den Profis musste Titelverteidiger Lukas Götz sich diesmal mit dem zweiten Platz begnügen: Mit 214,6 Teilern landete er hinter Thomas Baumann. Dieser ist der neue Schützenkönig und schoss dafür 159,7 Teiler. Platz drei holte sich Tanja Hoffmann mit 342,6 Teilern.

Eine Besonderheit ist die Scheibe des Schützenkönigs: Passend zum Jubiläumsjahr ziert sie die Segnitzer Silhouette mit der Zahl 875 – als Erinnerung an den Geburtstag, den die Gärtnergemeinde in diesem Jahr feiert. Außerdem wurde der Vereinsmeister ermittelt, in diesem Fall mit Tanja Hoffmann eine Meisterin (51,8 Ringen), ihr folgen Matthias Buchner mit 51,2 Ringen und Lukas Götz mit 50,8 Ringen. Wie im Vorjahr sicherte sich Tanja Hoffmann auch die Meisterprämie (153,9), außerdem die Glücksprämie mit 99,9 Ringen insgesamt. Den besten Glücksschuss lieferte dagegen Lukas Götz mit einem 10,4 Teiler.

Beim Kirchweihschuss traf Matthias Buchner mit einem 32,0 Teiler sprichwörtlich ins Schwarze. Er bekam für seinen Gesamtteiler von 170,5 auch die Kirchweih-Prämie. In der Kategorie „Fest“ ging Matthias Frank als Sieger hervor (82,1 Teiler).

Nachdem die Schützen am Samstag zu den Klängen der Willanzheimer Blasmusik vom Haus des scheidenden Schützenkönigs zum Rathaus gezogen waren, hatte dort die Preisverleihung stattgefunden. Im Anschluss ging es zum Feiern ins Schützenhaus. Die Kirchweih feierten die Segnitzer dann am Rummelplatz am Main und am Sonntag mit dem Festumzug der Kindergartenkinder.