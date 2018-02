Der Bedarf steigt. Und deshalb werden sie gesucht: Alltagsbegleiter. Menschen, die ein paar Stunden im Monat Zeit haben, um anderen zu helfen. Menschen wie Petra Krönert, Michaela Woy-Fabian und Hans-Joachim Müller.

Seit etwa fünf Jahren sind die drei als Alltagsbegleiter unterwegs. Sie helfen Menschen mit Parkinson, Multipler Sklerose oder einer anderen Krankheit. Die meisten Betreuten sind dement.

Fünf bis sechs Menschen hat Hans-Joachim Müller schon in seiner Funktion als Alltagsbegleiter geholfen. Seine Erfahrung: „Man muss auf die Bedürfnisse eingehen können und sie ernst nehmen.“ Ein Schuss Kreativität kann auch nicht schaden. Schließlich sind Demenzkranke immer für eine Überraschung gut. „So ein Treffen ist nicht wirklich planbar“, bestätigt Petra Krönert. Man müsse immer wieder aufs Neue schauen, was einem die Betroffenen anbieten, wie sie gerade gelaunt sind. Und professionell darauf reagieren.

25 Alltagshelfer gibt es im Landkreis Kitzingen momentan. Ende Februar startet eine neue Schulung. 18 Plätze gibt es, zwölf sind bereits vergeben. „Die Ausbildung ist kostenlos und umfasst 40 Stunden“, erklärt Petra Dlugosch, die die Schulung für den Caritasverband Kitzingen, organisiert. Zusätzlich wird zum ersten Mal ein Kurs über 20 Stunden angeboten, bei dem Hilfestellungen im Haushalt geschult werden.

Die Nachfrage nach Alltagsbegleitern steigt, wie Dlugosch bestätigt. Immer mehr Menschen leben bis ins hohe Alter daheim. Immer häufiger wird ein Partner dement. Der andere tut, was er kann – ist aber irgendwann auf externe Hilfe angewiesen. Ab dem Pflegegrad 1 können Alltagsbegleiter engagiert werden. 125 Euro im Monat stehen dafür als so genannte Entlastungsleistung zur Verfügung. Bei den Alltagsbegleitern der Caritas ist das gleichbedeutend mit etwa acht Stunden Hilfe pro Monat. Eine wertvolle Zeit – für Betroffene genauso wie für deren Angehörige.

Letztere sind froh, mal ein paar Stunden Zeit für sich zu haben. Um in aller Ruhe zum Frisör, zum Spazieren oder einfach nur zum Einkaufen gehen zu können. Manchmal geht es auch „nur“ um eine Abwechslung vom anstrengenden Alltag. „Der Partner kommt mal raus aus der Spirale seines Alltags“, sagt Petra Krönert. Und hat einen verständnisvollen Ansprechpartner.

Demenz sei in manchen Teilen der Bevölkerung immer noch ein Tabu-Thema, bedauert Michaela Woy-Fabian. Ihre Erfahrung: Manchen Angehörigen fällt es schwer, darüber zu reden. Durch die notwendige intensive Betreuung ihrer Partner kommen sie selbst nicht mehr unter die Leute, es droht eine Vereinsamung. Auch hier können Alltagsbegleiter einen wichtigen Dienst leisten. „Wir sind auch Ansprechpartner für die Angehörigen“, bestätigt Petra Krönert.

So abwechslungsreich wie die Aufgabe, so abwechslungsreich ist auch die Ausbildung. Ein Arzt, ein Versicherungskaufmann, Mitarbeiter der Beratungsstelle Halma e.V in Würzburg: Die Dozenten der insgesamt 40-stündigen Schulung kommen aus verschiedenen Bereichen. „Am Ende hat man ein breit gefächertes Wissen“, versichert Michaela Woy-Fabian. Ein Wissen, das bei der Betreuung durchaus hilfreich ist. Grundlage dieser Tätigkeit sei jedoch immer die Empathie, so Petra Krönert. „Man muss alte Menschen schon mögen, um sich für den Kurs anzumelden.“

„Es gibt viele schöne Momente in der Betreuung dementer Menschen.“ Michaela Woy-Fabian, Alltagsbegleiterin

So wie Hans-Joachim Müller, der als Rentner nicht zum alten Eisen gehören wollte und sich stattdessen zum Alltagsbegleiter ausbilden ließ. Jetzt geht er mit seinen Klienten spazieren, spielt mit ihnen Mensch-Ärgere-Dich-Nicht oder sitzt einfach nur am Bett und unterhält sich – so weit es noch möglich ist. Sein Lohn? „Ein Blick voller Dankbarkeit“, sagt er und Michaela Woy-Fabian bestätigt: „Es gibt viele schöne Momente in der Betreuung dementer Menschen.“ Niemand verstelle sich mehr, spiele eine Rolle. Eigentlich seien demente Menschen mit Kindern vergleichbar. Auch deren Betreuung sei mitunter anstrengend, mache aber auch Spaß. Woy-Fabian hat durch ihre Beschäftigung etwas fürs Leben gelernt: „Es nimmt einem die Angst vor dem eigenem Alter“, meint sie.

Auch Petra Dlugosch hat einen angenehmen Effekt bei sich selbst bemerkt. „Man wird gelassener“, sagt sie. „Und vergibt manche Dinge schneller.“ Petra Krönert ist gerne Alltagsbegleiterin – und würde die Entscheidung noch einmal so treffen. Die Schulung kann sie nur empfehlen. „Man hat ja immer Angst vor dem, was man nicht kennt“, sagt sie. Als Alltagsbegleiter lernt man frühzeitig die Symptome von Demenz und ihre Auswirkungen kennen – und verliert die Angst.