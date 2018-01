Neue Gewässer eröffnen Perspektiven

„Unser wichtigstes Thema ist unser neues Gewässer in Hörblach“, erklärte Vorsitzender Peter Steinmüller in der Jahreshauptversammlung des Sportanglervereins Kitzingen und Umgebung. Denn die von der Firma Lenz Ziegler Reifenscheid in Hörblach gepachteten Seen eröffnen dem Verein neue Perspektiven: Mit einem größeren See-Volumen kann der Verein die Warteliste öffnen und neue Mitglieder aufnehmen. Die dann höhere Mitgliederzahl hilft dabei, den Beitrag für die Jahreskarte stabil halten zu können.

Für Hörblach gebe es noch manches zu regeln, weshalb dort das Angeln erst ab dem 1. Mai möglich wird. Zudem wisse die Vereinsführung derzeit nicht, was dort an Fischen vorhanden ist. Einer der Seen soll stärker mit Satzkarpfen besetzt werden; um eine Krautbesiedelung des Gewässers zu reduzieren. „Vorhanden sind leider Waller“, bedauerte der Vorsitzende die Existenz der Raubfische in einem der Seen. Um den vermuteten Andrang auf die neuen Seen zu kanalisieren, legten die Verantwortlichen für 2016 zehn Besuche pro Angler im Jahr fest. In Hörblach sei das Nachtangeln vorerst verboten, wie auch jegliche Nutzung von Booten.

Peter Steinmüller bezifferte den aktuellen Mitgliederstand auf 343 Angler und immer noch 74 Personen auf der Warteliste. Den bislang kommissarisch wirkenden Schriftführer Jürgen Adam bestätigte die Mitgliederversammlung in seiner Funktion. Der Vorsitzende erinnerte an Aktionen wie den Flohmarkt, die Seeuferreinigungen, das Weißfisch-Hegefischen, die Raubfische-Angelnacht. Den Titel des Anglerkönigs 2015 verdiente sich Marco Wießmann, der Jugendliche Max Englert avancierte zum Anglerprinzen und Stefan Hummel kam in den Genuss des Raubfischpokals. Zum Angler des Jahres kürte der Verein Markus Högner, der mit einem 72 Kilogramm schweren und 2,12 Meter langen Waller den dicksten Fisch aller Mitglieder an Land gezogen hatte.

„Auch wenn es so aussieht als wäre das Problem gelöst, haben wir fortwährend Fischfresser am See“, schnitt der Vorsitzende die Kormoran-Problematik an, die den Anglern seit Jahren große Sorgen bereitet. Nicht die in der Nähe brütenden Kormorane seien das Problem, sondern vielmehr ziehende Vögel, die kommen, wenn andere Gewässer zugefroren seien. Peter Steinmüllers Schilderungen ließen erahnen, welche Mengen Fisch ein Kormoran das Jahr über fresse.

Denn im November und Dezember 2015 habe ein beauftragter Jäger jeweils einen der gefräßigen Vögel erlegt. Beim Aufbruch der Vögel seien mehrere kleine Fische entdeckt worden. „Was haben die an den anderen 364 Tagen gefressen und was fressen ihre Artgenossen in unseren Seen?“, so der Vereinsvorsitzende und gab damit einen Erklärungsansatz auf die Frage der Angler, wo denn ihre eingesetzten Zander bleiben würden. Steinmüller sah keine Alternative zum weiteren Vergrämen und Abschießen der Kormorane, um die Schäden in Grenzen zu halten.

Für Peter Steinmüller war es eine schöne Aufgabe, treue Mitglieder mit Vereinsehrennadeln auszuzeichnen: Insgesamt waren es 18 Mitglieder für 20 bis 40 Jahre Treue zum Verein: 40 Jahre: Ottmar Brünner, Klaus Krüger, Erwin Marr, Richard Wagner, Walter Dietz: 30 Jahre: Wolfgang Schmieg, Walter Andres; 25 Jahre: Volker Aulenbach, Peter Birner, Wolfgang Broscheit, Gerhard Fischer, Dieter Kendura, Berthold Ruß, Markus Schiffler, Erich Wagner, Christian Weckesser, Jürgen Zörner, Klaus Zürrlein; 20 Jahre: Martin Gottschalk.