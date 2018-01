Neue Damenleiterin bei Einersheimer Schützen

Die Mitglieder des Gräflichen Schützenvereins Markt Einersheim setzten bei den Wahlen in der Hauptversammlung am Sonntag auf ihre bewährte Führungsmannschaft. Schützenmeisterin Sabine Wirth erhielt ebenso erneut das Vertrauen wie ihr Stellvertreter Rudolf Hein, Kassier Reiner Wirth und Schriftführerin Christina Bergmann.

Beisitzer im Vorstand sind Walter Eckstein, Florian Fuchs, Reinhold Lechner, Christian Lackner, Hermann Schatz und Konstantin Senft. Änderungen gab es dagegen im sportlichen Bereich, denn Hermann Schatz kandidierte nach 40 Jahren nicht mehr als Sportleiter. Der bisherige Jugendleiter Matthias Grün stellte sein Amt ebenfalls zur Verfügung. Dafür stellte er sich als neuer Sportleiter auf und wurde gewählt. Aber für Grün fand sich kein Nachfolger als Jugendleiter, dessen Aufgaben die Vorstandsriege jetzt kommissarisch übernehmen muss.

Lange gab es keine Damenleiterin

Die Position der Damenleiterin war lange Jahre verwaist, Maria Deininger bot sich jetzt dafür an. Die Kasse prüfen Ingo Bergmann und Christa Hein. Gauschützenmeister Siegfried Weinig nahm zwei Verbandsehrungen vor. Er zeichnete Hans Schmidt nach 50 Jahren Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold des Bayerischen Sportschützenbundes und des Deutschen Schützenbundes aus; die Ehrenurkunde für 40 Jahre im Verband gab es für Alfred Fichtel. 60 Jahre hält Adolf Fritsch dem Verein die Treue; ihm wird die Urkunde ebenso nachgereicht wie Markus Hegwein. Hans Ittner bekam eine Dankesurkunde nach einem halben Jahrhundert Vereinstreue.

Schützenmeisterin Sabine Wirth überreichte das Jahrbuch des Vereins an Bürgermeister Herbert Volkamer für das Gemeindearchiv und an den Schützenkönig Bent Hanel als Erinnerung für sein Amtsjahr.

Die Schützenmeisterin erinnerte an das Grillfest, eine Bierprobe in Marktsteft, die Teilnahme am Main-Steigerwald-Schießen und das Weihnachtstraining mit Glühwein und Plätzchen. Leider sei die Kirchweih im vergangenen Jahr recht verregnet gewesen, sagte sie. Der Kirchweihdienstag mit gutem Wetter habe dazu beigetragen, dass die Kirchweih finanziell nicht völlig ins Wasser gefallen sei. Heuer wolle der Verein im Schützenhaus investieren.

Historisches Gewehr gestiftet

Dass der Verein nur noch 107 Mitglieder hat, bedauerte die Schützenmeisterin; sie wolle aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass es wieder mehr Mitglieder werden. Kassier Reiner Wirth berichtete über die finanzielle Lage und nannte einen vierstelligen Jahresüberschuss. Die Vereinsheimwirtschaft mit der Kirchweih sei größter Einnahmeposten des Vereins.

Seinen letzten Bericht als Sportleiter gab Hermann Schatz ab. Er sprach über die Platzierungen der Einzelschützen und Mannschaften im abgelaufenen Jahr, wo es drei Schützten bis zur Bezirksmeisterschafts-Teilnahme gebracht hatten.

Ehrenmitglied Richard Rabenstein stiftete sein historisches Kleinkaliber-Luftgewehr aus dem Jahr 1954 dem Verein, weil er nach über 60 Jahren Sportschießen aufgehört hat.