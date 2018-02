Neubau oder Erweiterung – wohin mit den Kindern?

Ist der Abtswinder Kindergarten im alten Schulhaus zu klein? Wie es aussieht, schon, denn der Bedarfsplan für künftige Plätze sieht zwölf Krippen- und 25 Kindergartenplätze vor. Das wären in der Krippe einige mehr, als es bislang gibt. Die Gemeinde ist gerade dabei, ein Neubaugebiet zu erschließen und hofft in dem Zusammenhang auf junge Familien, die sich im Ort ansiedeln.

Um gewappnet zu sein, will Bürgermeister Jürgen Schulz in der Oktober-Sitzung des Gemeinderates die anfallenden Kosten für eine Erweiterung sowie für einen kompletten Neubau der Einrichtung gegenüber stellen. Bereits in der Bürgerversammlung im Mai hatte Schulz die Frage angeschnitten. Derzeit wird das Gebäude in der Ortsmitte auf zwei Stockwerken vom Hort genutzt. Außerdem sind dort Räume der Evangelischen Kirchengemeinde.

In der Ratssitzung beschloss das Gremium außerdem den Kauf zweier Sonden für die Kläranlage. Die bisherigen sind abgenutzt, neue müssen angeschafft werden. Die Kosten betragen insgesamt rund 8000 Euro.

Zum Kauf von Schließzylindern für einige Gebäude am Sportplatz des TSV wird die Gemeinde einen Zuschuss von 500 Euro geben. Auf Anregung von Gemeinderat Heiko Därr entschied sich das Gremium nach kurzer Diskussion dazu, nicht die vollen rund 2500 Euro bereitzustellen, die für die Einbindung in die gemeindliche Schließanlage anfallen würden. Die Lösung mit Schließzylindern sei günstiger und reiche aus, hieß es.

Der erforderliche Neubau der Anlage zur Trinkwasseraufbereitung im Schulzenschlag macht Fortschritte. Man warte, so Bürgermeister Schulz, auf die Zustimmung der Behörden vom Naturschutz und vom Wasserwirtschaftsamt zu den vorgelegten Plänen. Der Baubeginn für das Gebäude ist für Frühjahr 2018 vorgesehen, 2019 soll die Anlage in Betrieb gehen.