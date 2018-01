Neuanfang beim VdK in Großlangheim

Die Hauptversammlung eines Vereins beginnt meist mit dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. Beim VdK-Ortsverband in Großlangheim war das am Samstag aber kein gewöhnlicher Tagesordnungspunkt, der einfach abgehakt wurde. Denn im Frühjahr verstarb der Vorsitzende Günter Schmidt überraschend.

Stellvertreter Hermann Helmer erinnerte an seinen sehr engagierten Kollegen und die wertvolle Arbeit, die er geleistet hatte. Gleichzeitig galt es, eine neue Führungsmannschaft zu wählen.

Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai leitete die Wahl, die dieses Ergebnis brachte: Für den Vorsitz stellte sich Ernst Hart zur Verfügung, sein Stellvertreter wurde Johann König. Protokollführer bleibt Ernst Fuchs, als Betreuerin der Senioren und jüngeren Mitglieder wurde Renate Fleischmann gewählt. Erweitert wurde der Vorstand um die Beisitzer Werner Adrio, Dorothea Römmlein, Helga Schmidt, Werner Scheller, Rainer Will, Arthur Schmitt und Alois Bauer.

„Es beginnt eine neue Ära“, erklärte Bürgermeister Karl Höchner, der sich vor allem bei der scheidenden Mannschaft bedankte. „Alle mussten ein bisschen enger zusammenrücken, aber ihr habt das wunderbar gemeistert“, lobte er.

168 Mitglieder stark

Auch Klaus-Peter Mai hatte lobende Worte für die Arbeit in Großlangheim. 168 Mitglieder zähle der Ortsverband derzeit, eine stabile Größe. Mai betonte, dass der VdK als Sozialverband vor allem durch seine große Mitgliederzahl eine Stimme in der Politik habe. Die Gesetzgebung bei Pflege und Rente habe der Verband mit beeinflussen können, ein guter Erfolg nach den Worten des Geschäftsführers.

Auf Ortsebene geht es auch um persönliche Ansprache und Geselligkeit, wie aus den Berichten des Vorstandes hervorging. Neben Ausflügen und Feiern stehen dabei auch Besuche bei Senioren und Kranken im Vordergrund.

Der neue Vorsitzende Ernst Hart erklärte in seinem Schlusswort den Versammelten, dass die Hilfe und Unterstützung für die Mitglieder eine der Hauptaufgaben des VdK sei. Zu guter Letzt wurden verdiente und langjährige Mitglieder geehrt. Das waren für zehn Jahre Mitarbeit Dorothea Römmlein und für fünf Jahre Mitarbeit Ernst Fuchs, Renate Fleischmann und Alois Bauer. Für zehn Jahre Mitgliedschaft Herbert Busch, Elfriede Grebner, Erika Grebner, Bernd Hilbert, Irma Hornig, Gabriele Schreiber, Hermann Schreiber und Hans-Jörg Schütz. Für 25 Jahre Fritz Grebner und Michael Kreller. Für 30 Jahre Ferdinand Friedrich, Werner Scheller und Barbara Vormittag.