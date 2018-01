Narren starten mit Gala-Dinner

In eine besondere Session startet die Kitzinger Karnevalsgesellschaft. Die KiKaG wird 2018 genau 66 Jahre alt und das ist für Fastnachter und Karnevalisten ein Grund zum Feiern.

Wie es in einer Mitteilung dazu heißt, werden vor allem die Kölner Wurzeln der KiKaG zu spüren sein. Sechs mal elf Jahre ist es gerade her, seit der Gründungssitzung am 26. Februar 1952. Auf der wurde der Elferrat auf die Gründungsurkunde der KiKaG von dem ursprünglich aus Köln stammenden, Hans-Joachim Schumacher (91) als „Prinz Karneval dem I.“ zum ersten Mal feierlich vereidigt. Seitdem hallt das närrische Helau zur Faschingszeit durch Kitzingen.

Helau soll übrigens entweder von Hallo oder He du da stammen und wird mit dem Ruf nach dem Fährmann am Main in Verbindung gebracht, so die Mitteilung der KiKaG. Das stellte Hans-Joachim Schumacher fest, der Fastnachtsexperte, Ehrenbürger der Stadt, Träger des Bundesverdienstkreuzes und der Gründer des deutschen Fastnachtmuseums.

Die fünfte Jahreszeit steuert ihrem Höhepunkt am Rosenmontag entgegen, und da kann ein echter Narr nicht anders, als den närrischen Schlachtruf donnern: Mit den Hochrufen gebe man seiner Freude Ausdruck, wird Hans-Joachim Schumacher zitiert.

Auch die Jubiläums-Saison beginnt am 11.11., um 11.11. Da die KiKaG 66 wird, startet sie mit einem Gala-Dinner, samt Vier-Gang-Menü, Musik und Stars der fränkischen Fastnacht im Glaspalast Spindler in die närrische Zeit.

Der Kartenvorverkauf startet am 11. September in der Buchhandlung Schöningh in der Marktstraße 21 in Kitzingen.

Weitere Infos: www.kikag.de .