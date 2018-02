Namensstreit: Breitbachtal-Gymnasium neu auf der Liste

„Erich-Hegwein-Gymnasium“ – das ist der Vorschlag von Obernbreits stellvertretender Bürgermeisterin Susanne Knof zur aktuellen Debatte über die Namensgebung für das Gymnasium in Marktbreit. Gesagt in der Ratssitzung in Obernbreit am Mittwochabend und überhaupt nicht ernst gemeint zeigt der Beitrag der Gemeinderätin denn doch eines: So langsam wird die Geschichte zur Farce.

Begonnen hatte alles, wir berichteten mehrmals, in der Sitzung des Schulausschusses des Landkreises, der als Sachaufwandsträger der Schule bei einer Namensgebung ein Wörtchen mitzureden hat. Dort stellte Schulleiter Friedhelm Klöhr das Ergebnis einer zweijährigen internen Namensfindung für das 53 Jahre alte Gymnasium vor. „Hölldobler-Gymnasium-Marktbreit“ war der Wunsch der Schule. Der stieß auf heftigen Widerstand bei Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein, der gerne im Vorfeld über den neuen Namen informiert gewesen wäre. Hegwein echauffierte sich als Mitglied in der Ausschusssitzung so sehr, dass keine Entscheidung getroffen wurde.

Bisher problemlose Zusammenarbeit

Eine Fortsetzung fand die Geschichte in der Stadtratssitzung in Marktbreit Anfang August. Dort sprach sich das Gremium für den Namen „Gymnasium Marktbreit“ aus und Hegwein stellte auch die bislang wohl problemlose Zusammenarbeit mit der Schule in Frage.

Und am Mittwoch war es Obernbreits Bürgermeister Bernhard Brückner, der das Thema ansprach. Denn wäre es nicht zu einer Änderung der Gemarkungsgrenze gekommen – das Gymnasium läge wohl zur Hälfte auf Obernbreiter Gemarkung. Heute mache die Gemarkungsgrenze ein „Zipfelchen“ aus Richtung Marktbreit nach Obernbreit. Und so ließ es sich Brückner nicht nehmen, einen eigenen Vorschlag in die Runde zu werfen: „Breitbachtal-Gymnasium“, so sein Beitrag, „und meinetwegen mit dem Zusatz Marktbreit“, sagte Brückner. Eine Abstimmung darüber gab's allerdings nicht.