Nah am Wasser gebaut

Es ist schlammig und es ist rutschig. Die Lkw haben tiefe Spuren im Gelände hinterlassen. Ein Problem ist das nicht. Schließlich wird der Bereich zwischen Frankenguss beziehungsweise der südlichen Einfahrt zum Gewerbegebiet ConneKT sowie der Staatsstraße Richtung Großlangheim sowieso landschaftlich umgestaltet – exakt formuliert: Der Bimbach wird renaturiert.

Im Dezember fanden bereits die ersten vorbereitenden Arbeiten statt. Seither sind die Arbeiter einer Iphöfer Firma dabei, die Renaturierungsmaßnahmen im Bereich des Bimbachs durchzuführen. Natürlich nur, wenn es das Wetter zulässt. „Trockenheit oder Frost wären uns lieber gewesen“, sagt Hilmar Hein vom Sachgebiet Tiefbau der Stadt Kitzingen. Die Feuchtigkeit kann er dennoch gut verschmerzen, denn es gibt keinen Zeitdruck. Bis Ende März sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Wenn es etwas länger dauert, ist es auch nicht so schlimm.

„Entlang von Bachläufen lassen sich Renaturierungsmaßnahmen am besten realisieren.“ Hilmar Hein, Tiefbauamt Stadt Kitzingen

Auf etwa 600 Meter Länge wird der Bimbach renaturiert. „Es werden Abbrucharbeiten, Erdarbeiten sowie Ansaatarbeiten ausgeführt“, erklärt Hein. Will heißen: Zunächst einmal sind Abgrabungen notwendig. Bis auf eine Tiefe von 1,30 Metern wird sich der Bagger vorarbeiten. Der abgetragene Oberboden soll dann auf die angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flächen verbracht und dort einplaniert werden. Danach kann es am eigentlichen Bachbett weitergehen. „Als wasserbauliche Anlagen sind Sohl- und Böschungssicherungen vorgesehen“, erklärt Hein. Wasserbausteine und Steinschüttungen werden dafür in Beton verlegt sowie Sohlschwellen aus eingeschlagenen Pfählen verwendet. Dann wird Magerrasen eingebracht, später werden auch Hochstämme gepflanzt. „Gut möglich, dass dieser Abschnitt in ein paar Jahren so ausschaut wie der Bimbach weiter östlich, Richtung Großlangheim “, sagt Hein. Dort ist eine Ausgleichsmaßnahme schon vor 17 Jahren realisiert worden – damals für die Arbeiten an der Nordbrücke beziehungsweise Nordtangente. Mittlerweile fühlt sich dort der Biber sehr wohl. „Das kann im unteren Abschnitt des Baches auch so kommen“, bestätigt Hein.

Entscheidend sei bei den Arbeiten, dass der Bimbach mehr Platz bekommt, das Bachbett aufgeweitet wird. „So kann er sich auch bei Hochwasser besser ausbreiten“, erklärt der Leiter des Sachgebietes.

Rund 130 000 Euro wird die Maßnahme kosten, in den nächsten Jahren stehen zwei weitere – kleinere – Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet von Kitzingen an. Immer im Bereich von Bächen. „Das bietet sich einfach an“, sagt Hein. „Dort lässt sich die Renaturierung am besten verwirklichen.“

Die Ackerflächen neben dem Bimbach sollen nach dem Abschluss der Arbeiten übrigens wieder an landwirtschaftliche Betriebe verpachtet werden. Es sei denn, der Biber hat da ganz andere Pläne.

Ausgleichsmaßnahme: Die Arbeiten am Bimbach gelten als Ausgleichsmaßnahme für bereits durchgeführte Arbeiten im Stadtgebiet, die Eingriffe in die Natur beinhalteten. In diesem Fall sind es die Sanierung/Erweiterung des Solehallenbades, die Arbeiten im Gewerbegebiet Großlangheimer Straße, der Radweg nach Sickershausen und die Arbeiten am Bauabschnitt Nordtangente III b.