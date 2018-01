Närrische Weinprobe hat eine Million Zuschauer

Nicole Then moderiert an diesem Freitag wieder zusammen mit Martin Rassau die Närrische Weinprobe, die aus dem Würzburger Hofkeller im Bayerischen-Fernsehen (19.30 bis 21.45 Uhr) gezeigt wird. Dazu Fragen an die ehemalige Fränkische (2003) und Deutsche Weinkönigin (2003/2004), die in Dettelbach wohnt, als Moderatorin bei Radio Charivari in Würzburg arbeitet und als Event-Moderatorin aktiv ist. Frage: Bei der Närrischen Weinprobe geht's zum Lachen in den Keller – wer hat's erfunden? Nicole Then: Die Idee hatten Detlef Wagenthaler, der damalige Sitzungspräsident des Fastnacht-Verbandes Franken, Bernhard Schlereth, der Präsident des Fastnacht-Verbandes Franken, und Rowald Hepp, der damalige Weingutsleiter des Staatlichen Hofkellers Würzburg. Seit wann gibt es die Veranstaltung? Then: Es ist jetzt die 15. TV-Sendung der Närrischen Weinprobe. Davor gab es sie aber schon zwei oder drei Jahre ohne Fernsehkameras. Damals hieß es noch, der Keller sei nicht geeignet für eine Fernsehübertragung. Wie kam es zu dem Moderatoren-Duo Then/Rassau? Then: Als die Idee der Närrischen Weinprobe geboren wurde, war ich Fränkische Weinkönigin und durfte aufgrund des Amtes die Weinansprache mit Detlef Wagenthaler übernehmen – damit war ich im Boot. Später haben dann einige Jahre Gerlinde Heßler und Werner Hofmann als Hermann und Hermine die Moderation übernommen, danach kam Martin Rassau als mein Partner ans Weinfass. Wir liegen auf einer Wellenlänge, die Dialoge ergeben sich oft spontan. Wer sucht die Weine aus? Then: Da stimmen sich der Staatliche Hofkeller und der Fastnacht-Verband ab. Qualität und Vielfalt der fränkischen Weine stehen im Vordergrund. Konnten Sie Martin Rassau zum Wein-Fan machen? Then: Ich versuche es jedes Jahr aufs Neue und ich glaube, es hat schon ein bisschen geklappt. Ich habe ihn mit einem Weinglas beobachtet, als die Kamera schon aus war. Was wird besonders lustig? Über wen können Sie lachen? Then: Die verschiedenen Beiträge treffen den unterschiedlichsten Humor. Ich mag die Gags, über die man erst ein bisschen nachdenken muss. Wie lange dauerte die Aufzeichnung – und wie viel wird davon gesendet? Then: Aufgezeichnet wird an zwei aufeinanderfolgenden Abenden jeweils der komplette Programm-Durchlauf. Allerdings mit Pause, da wird Wein nachgeschenkt und die Gäste können mal raus. Anschließend wird das auf die entsprechende Sendezeit geschnitten. In diesem Jahr dauert die Sendung zwei Stunden und 15 Minuten, also 15 Minuten länger als zuletzt. Wie ist die Zuschauerquote im Schnitt? Then: Bundesweit sehen über eine Millionen Menschen die Närrische Weinprobe, bayernweit sind es über 800 000 Zuschauer. So ist es mir in letzter Zeit ergangen . . . Then: Ich genieße das Leben als Moderatorin und Mama. Als nächstes freue ich mich auf . . . Then: . . . ein erstes Zusammentreffen mit den drei Bewerberinnen für das Amt der Fränkischen Weinkönigin. Ich setze mich in jedem Jahr vor der Wahlveranstaltung mit den Mädels zusammen, um den Ablauf zu besprechen und die ein oder andere Anspannung bei den Kandidatinnen abzubauen. Foto: Sigurd Herrmann