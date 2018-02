Närrische Weiber und das Männerballett

Die Frauen in absoluter Gaudilaune, die Kostüme originell, die Darbietungen phantastisch und die Stimmung bombastisch: Beim Weiberfasching in Euerfeld am Freitagabend passte wieder mal alles zusammen. So wurden die 21 Akteurinnen um Initiatorin Claudia Mack mit anhaltendem Beifall, vielen Lachern und mit den für Euerfeld typischen „Raketen“ für die monatelange Proben- und Vorbereitungsarbeit belohnt. Wie immer sorgte zu später Stunde das Männerballett für den viel umjubelten Schlusspunkt.

„Helau, wir haben Fasenacht und feiern, dass es nur so kracht“, versprachen die beiden bestens aufgelegten Moderatorinnen Irmtraud Winkler und Helene Sauter den rund 90 Frauen im Sportheim des FC Euerfeld.

Und so sollte es auch kommen: Helmine (Constanze Söldner) und Aloisius (Andrea Koch) ließen die Herzen höher schlagen, ging es doch um das Thema Liebe. Ein Liebesbrief aus alten Tagen sorgte ebenso für Lachsalven wie Episoden aus dem wirklichen Leben.

Schwungvoll mit dem Rollator

Dass auch die Alten noch jede Menge Schwung haben bewiesen Hanna Schneider, Carolin Kirchner, Ramona Heinrich, Anna-Maria Beienz, Helene Sauter, Christiane Füller und Andrea Graber mit ihrem Rollatortanz. Als rüstige Senioren verkleidet legten sie zu „Theo, wir fahr?n nach Lodz“ und „Rock Around the Clock“ eine flotte Sohle aufs Parkett und heimsten dafür Beifallsstürme ein.

Nicht so richtig weit kamen Petra Gerhard und Claudia Mack als Pilgerinnen auf dem Jakobsweg. Da stand mal ein verlockender Kaffee in Effeldorf im Weg oder die Hanfplantage im Euerfelder Wald, die unbedingt besichtigt werden sollte. Überhaupt karikierten die beiden das Euerfelder Ortsgeschehen trefflich mit zahlreichen Anekdoten wie das Fiasko um Steine in der Lindenallee oder das alte Feuerwehrauto, das just an diesem Freitagabend, also am Abend des Frauenfaschings zu einem Brand nach Effeldorf ausrücken musste.

Nicht viel Glück hatten Irmtraud Winkler, Edeltraud Walter, Margarethe Scheller und Helga Scheller bei ihrem Theaterbesuch. Zur Gaudi des Publikums hatten sie an jedem Theaterstück, das ihnen Theaterkassiererin Adelinde Kinzinger-Bransom anbieten konnte, etwas auszusetzen. Motto: „Die Drei-Groschen-Oper, da gehen wir nicht rein, das ist nur was für arme Leut'.“

Strauße in bunten Variationen

Ein Augenschmaus der besonderen Art war der Straußentanz. Die Truppe mit Hanna Schneider, Carolin Kirchner, Ramona Heinrich, Anna-Maria Beienz, Claudia Mack, Christiane Füller, Graber Andrea, Petra Gerhard, Sonja Scheller, Claudia Mack, Margareta Beienz, Anja Heinisch, Birgit Heinrich, Dorothea Weippert und Tanja Graber war ganz in Schwarz gekleidet, selbst das Gesicht war vermummt. Bereits in den Wochen vor Weihnachten hatten sie ihre Straußenkostüme gebastelt, mit langen, grünen Beinen und großen, roten Schnäbeln. Bei Schwarzlicht-Beleuchtung verschwanden die Akteurinnen im Dunkel und man sah nur die Strauße ihre grazilen oder wilden Tanzbewegungen machen. Stürmischer Applaus war der verdiente Lohn für diese Darbietung.

Wie unterschiedlich Männer und Frauen sich am Stammtisch benehmen, führten mit feiner Ironie Petra Gerhard, Sonja Scheller, Claudia Mack, Regina Mack, Anja Heinisch, Birgit Heinrich, Tanja Graber und Margareta Beienz vor. Während die Männerrunde „drei Bier“ bestellte, brachten die Damen den Kellner Dorothea Weippert mit immer neuen Sonderwünschen zur Verzweiflung. Und als dann die Damen zum x-ten Mal nach Cola Zero oder frisch gepressten Orangensaft, den es nicht gab, nachfragten, war der Kellner mit seinen Nerven völlig am Ende.

Weit nach Mitternacht fieberten die Weiber dann dem Auftritt des Männerballetts entgegen. Die Manns- bilder stürmten mit einem Feuerwehrschlauch und voller Feuerwehrbekleidung in den Saal.

Wahre Begeisterungsstürme gab es, als Florian Scheller, Daniel Heinrich, Bernhard Mack, Florian Mack, Dieter Gerhard, Hubert Füller, Stephan Weippert, Phillip Weippert, Jochen Rettner und Lukas Ungemach sich nach dem ersten Tanz genüsslich die Feuerwehrklamotten vom Leib streiften. Die einen zeigten die ganze Pracht ihrer bloßen männlichen Oberkörper, die anderen ergötzten das Publikum mit Perücken, Kleidchen und Büstenhalten. Bestens von ihrer Trainerin Kathrin Wächter vorbereitet bot die Truppe eine Mischung aus Akrobatik und Tanz.

Wie wohl sich die Weiber bei ih-rem Fasching fühlten, zeigt die Tatsache, dass auch nach dem Pro-gramm noch weit bis in den Mor-gen gefeiert und getanzt wurde. Für Musik und Licht sorgten bei der Euerfelder Weiberfastnacht in bewährter Weise die DJs Flo und Jochen.