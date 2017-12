Nach Weihrauch-Noteinsatz: Wie geht es den Schülern?

Nach dem Großeinsatz von Rettungskräften bei der Jahresabschlussfeier des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (Landkreis Kitzingen) sind alle Schüler wieder wohlbehalten zuhause. Mehrere Mädchen und Jungen hatten nach dem Gottesdienst in der Abteikirche, bei dem an mehreren Stellen Weihrauch entzündet worden war, über Unwohlsein, Atembeschwerden und Hustenreiz geklagt. Die Schulsanitäter alarmierten daraufhin den Rettungsdienst, der ebenso wie die Polizei mit einem großen Aufgebot – inklusive Hubschrauber – anrückte.

Atemnot und Hustenreiz

Acht Schüler kamen sicherheitshalber ins Krankenhaus, zwei von ihnen blieben über Nacht zur Beobachtung dort, wie Kitzingens kommissarischer Polizeichef Joachim Schinzel auf Nachfrage informierte. Freitagmittag waren auch diese Beiden wieder zuhause, sagte der Schulleiter des Gymnasiums, Robert Scheller. Er war froh, dass der aufregende letzte Schultag vor den Weihnachtsferien letztlich so glimpflich ausging. Der anfängliche Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung habe sich glücklicherweise als unbegründet herausgestellt. Atemnot und Hustenreiz lauteten die Diagnosen bei den Betroffenen.

Vorerkrankung einer Schülerin

„Es war wohl etwas zu viel Weihrauch“, räumte der Schulleiter ein, der vom Großeinsatz sichtlich überrascht war. Wegen der Vorerkrankung einer Schülerin sei vorsichtshalber der Hubschrauber gekommen und so kam das Ganze ins Rollen. Als „Gesundheits-Grenzfall“ bezeichnet Scheller das Ereignis am Donnerstag. „Wir hatten uns den letzten Schultag auch anders vorgestellt“, drückt er sein Bedauern aus. Etwas Positives kann er dem Großeinsatz allerdings auch abgewinnen: „Im Endeffekt war es eine gute Übung.“ Er finde es gut, dass alle Hilfskräfte so sensibilisiert seien,, sollte es doch einmal zu einem schweren Ernstfall an einer Schule kommen.

Panik kam nie auf

Auch Mutter Heike Weigand lobte, wie besonnen von Seiten der Schule und Rettungskräfte reagiert worden sei. Sie selbst war im Gottesdienst, als sie eines ihrer drei Kinder rausgehen sah. Es hatte stark husten müssen und sei zu den Schulsanitätern gegangen. Das Kind verbrachte die Nacht schließlich vorsorglich im Krankenhaus. Rückblickend, sagte die Elternbeiratsvorsitzende des EGM am Tag danach, sei es ihr so lieber, als wenn zu wenig gemacht wird.

„Es kam nie Panik auf“, betonte Wiegand, alle Eltern seien zudem ausgezeichnet informiert worden. Sehr gut fand sie auch, dass die Schule mit einer Durchsage nochmals darauf hinwies, dass alle Schüler mit Atemwegsbeschwerden sich umgehend melden sollen.

Ermittlungen abgeschlossen

Die Kitzinger Polizei hat laut Erstem Polizeihauptkommissar Schinzel ihre Ermittlungen abgeschlossen. An die Staatsanwaltschaft in Würzburg werde eine sogenannte Ereignismeldung übermittelt. Ob diese dann ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung einleite, sei aber noch offen.