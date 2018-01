Nach Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter, 10 000 Euro Schaden am Auto und ein Großeinsatz der Feuerwehren: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 22 bei Dettelbach.

Zu spät erkannt

Ein Mann befuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Mercedes die Straße von Dettelbach in Richtung Mainfrankenpark. Als ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug nach links abbiegen wollte, musste der Fahrer abbremsen. Ein nachfolgender Peugeotfahrer verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Dies erkannte ein dahinter fahrender Mann in seinem VW Sharan zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.

Wehren im Einsatz

Die Feuerwehren aus Effeldorf, Rottendorf, Bibergau und Biebelried waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort, regelten den Verkehr und waren beim Bergen der Fahrzeuge behilflich, so die Polizei.