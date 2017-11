Nach Überfall: Opfer oder Täter?

Die Ermittlungen in einem Raubüberfall in Kitzingen haben mehrfach unerwartete Wendungen genommen. Am Ende saßen nicht die möglichen Räuber auf der Anklagebank, sondern das Opfer – wegen des Vortäuschens einer Straftat. Ein 22-Jähriger soll den Überfall frei erfunden haben. Aber auch hier die Wende: Das Verfahren wurde eingestellt – also doch ein Überfall.

Verfahren eingestellt

Zu dem Ergebnis kam der Strafrichter am Amtsgericht. Der stellte das Verfahren ein. Auflagen gab es so gut wie keine. Nur die eigenen Kosten muss der junge Mann tragen. Der wollte das zwar nicht wirklich einsehen, akzeptierte es aber, um die Geschichte vom Hals zu haben.

Die Geschichte dahinter

Und die Geschichte geht so: In der Nacht zum 19. Oktober 2016 hatte der Mann bei der Polizei angegeben, in Kitzingen überfallen und beraubt worden zu sein. Nach dem Kauf von Zigaretten in einer Tankstelle an der B 8 war er zu Fuß am Durchgang von der Oberen Bachgasse zum Kaiserstraße unterwegs. Kurz nach Mitternacht ist er auf vier bis fünf Leute getroffen, so seine Angaben. Er sei aus der Gruppe angesprochen worden, dann mit Schlägen traktiert, mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen und schließlich – auf am Boden liegend – getreten worden.

Prellungen im Gesicht und am Unterarm waren die Folgen. Bei dem Angriff seien ihm zudem zehn Euro Bargeld entwendet worden.

Erfolglose Fahndung

Nach den Angreifern ist sofort gefahndet worden – ohne Erfolg. Danach hat die Kripo Würzburg die Ermittlungen übernommen. Zweifel kamen auf. Ergebnis: Alles deutet darauf hin, dass der 22-Jährige den Raubüberfall frei erfunden hat.

Einspruch gegen Strafbefehl

Vortäuschen einen Straftat – das stand wenig später im Strafbefehl. Gegen den legte der junge Mann Einspruch ein. Damit war die Sache vor dem Amtsgericht. Da bestätigte die ermittelnde Beamtin die Zweifel: Genährt worden waren die durch widersprüchlichen Aussagen zu dem Geld, das geraubt worden sein soll. Angaben über die Höhe der Summe und die Frage, ob es Münzen oder Scheine waren, passten nicht zu einernander. Dann war da das T-Shirt des Opfers. Obwohl es in der Nacht geregnet hatte und der Mann am Boden liegend gegen die Oberkörper und Bau getreten wurde, wie er sagte, waren so gut wie keine Spuren zu finden – allenfalls kleine Anhaftungen, so die Polizistin.

Zwei Einschätzungen

Den Zweifel der Kripo stand vor Gericht die Aussage des Kitzinger Polizeibeamten gegenüber, der mit der Streife das Opfer zuerst angetroffen hat. Auf den wirkte der Mann „wie ein angeschlagener Boxer“. „Er sah mitgenommen aus“, sagte der Polizist. An den 0,4 Promille Alkohol, die gemessen wurde, könne es nicht gelegen haben konnte. Die Version des Überfalls hielt der Beamte jedenfalls in der Tatnacht für glaubwürdig. Das gilt auch für einen Bekannten des Opfers, der die Polizei informiert hatte. Der 22-Jährige habe Atemprobleme und Angst gehabt, hätte 20 Minuten gebraucht, um zu sich zu kommen. Für einen Sturz, wie wegen der Verletzungen auch spekuliert wurde, spreche das alles nicht.

Suche nach dem Motiv

Zweifel hin oder her, Raubüberfall oder doch frei erfunden? Was war das Motiv? Warum soll der 22-Jährige den Überfall vorgetäuscht haben? Was hat er davon?

Eine unbeantwortete Frage

Das waren die Fragen, die das Gericht und die Verteidigung umtrieb. Ergebnis: Klare Tendenz zur Einstellung des Verfahrens. Die Staatsanwaltschaft machte mit, wenn der Angeklagte seine Kosten selbst trägt. Davon konnte ihn sein Anwalt überzeugen: Zurück blieb ein etwas ungläubig drein blickender junger Mann und seine am Ende unbeantwortete Frage: „Warum sitze ich hier und nicht die anderen?“