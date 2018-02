Mutter und Tochter sind Prinzessinnen

Kaum hat der Fasching angefangen, war die Dettelbacher Karnevalsgesellschaft (DeKaGe) schon voll im Stress. Am Vormittag des 11.11. war ein Treffen mit den Senatoren angesagt und am gleichen Abend feierte man den Ordenskommers im Hotel Franziskaner.

Gesellschaftspräsident Lothar Apfelbacher lehnte sich gemütlich zurück, übernimmt doch der Sitzungspräsident Steffen Drescher ab diesem Tag bis zum Ende der Faschingssaison das Zepter bei den Narren.

Überraschung

Und der hatte gleich eine riesen Überraschung parat, die bis zu diesem Abend absolut geheimgehalten war: Der Verband Föderation der Europäischen Narren (FEN) verlieh einen seiner höchsten Orden, den Lachenden Löwen von Bayern, an Lothar Apfelbacher. Da war es erst mal aus mit seiner Gelassenheit. Niemand hatte vorher irgendetwas von dieser außergewöhnlichen Ehrung erfahren. Er bringe als langjähriger Elferrat und im Vorstand den Verein unermüdlich nach vorne, sagte der Sitzungspräsident seine Laudatio über Lothar Apfelbacher. Er hob die Verdienste des Geehrten bei der Gründung des kleinen Dettelbacher Faschingsmuseums sowie seinen Einsatz als Zugmarschall hervor.

Altes und neues Prinzenpaar

Steffen Drescher führte weiter aus, dass es ihm um die Zukunft des Vereins nicht mehr bange ist. War vor zwei, drei Jahren noch der Fortbestand in Frage gestellt, habe sich jetzt die Zahl der Mitglieder und vor allem der Helfer deutlich verbessert. Hierbei stellte er das neue Jungprinzenpaar Michelle Tratschke und Justin Beddies als Michelle I und Justin I. vor – ebenso wie das Prinzenpaar Nicole und Marco Tratschke. Jene wurden bereits 2015 inthronisiert und übernehmen das Amt für zwei weitere Jahre. Erwähnenswert hier: Michelle I. ist die Tochter des Prinzenpaares – und somit grassiert das Faschingsfieber in dieser Familie vollends. – Mit Marcel Wanner wurde ein „Jungelfer“ nach Erreichen des 18. Geburtstages direkt in den Elferrat übernommen.

Weitere Orden

Anschließend hatte der Präsident Orden des Fasnacht-Verbands Franken (FVF) sowie der FEN zu verteilen: Werner Stühler und Ralf Ködel (Orden des FVF) sowie Peter Reichert, Steven Bokemper, Marco Berger, Frank Bier, Beate Fröhlich-Bokemper und Nicole Tratschke (FEN) wurden geehrt. Den Narr von Europa der FEN gab es für Iris Willner sowie für Sandy Uhl und Ludwig Stühler.