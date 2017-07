Musikhaus Rosenberger schließt zum 1. September seine Pforten

Ein Flügel mitten im Raum, zwei Klaviere, Gitarren an der Decke, Flöten und Unmengen von Notenblättern in alten Regalen. Das Musikhaus Rosenberger in Kitzingen hat ein wenig den verstaubten Charme des Zauberstabladens aus dem Harry-Potter-Erstling – aber nicht mehr lange: Das Traditionsgeschäft schließt seine Pforten. Zum 1. September ist Schluss, nach über 50 Jahren.

Starke Konkurrenz im Internet

Die Musikfreunde in Kitzingen und Umgebung mögen es bedauern, Ladeninhaber Alexander Polewsky sieht die Realität: „Der Laden hätte sich alleine nicht getragen.“ Was den Ladenverkauf in der Kaiserstraße 35 mitfinanziert habe, sei sein eigentlicher Beruf gewesen. Der 44-Jährige ist Klavierbauer, kümmert sich neben dem Geschäft vor allem um seine Kunden – um das Stimmen, Reparieren und Kundendienstarbeiten an Klavieren, Cembalos und Flügeln.

Der Abschied von dem blauen Barockhaus fällt Polewsky nicht leicht. Schließlich hatte er viele Kontakte zu Kunden in Kitzingen und war hier seit 2008 „gut angenommen“ worden. Allerdings: Weil auch im Musikalienbereich immer mehr übers Internet laufe und sein eigentlicher Beruf ihn immer stärker fordere, werde er sich jetzt auf seinen Klavierservice konzentrieren. Der sitzt künftig in Sommerhausen, wo Polewsky zu den Wurzeln der Familie zurückkehrt: In der Casperigasse 3 hatte der Vater eine Klavierwerkstatt.

Das Ende der kleinen Musikläden

Das nahende Ende für das Geschäft, in das sie und ihr Mann Werner viel Herzblut steckten, ist bitter für Paula Rosenberger, auch wenn sie Realistin ist: „Die Zeit ist rum für so einen kleinen Musikalienladen“. Das beste Beispiel sei Bamberg. Von einst 20 Musikgeschäften sei nicht mal mehr eine Handvoll übrig.

Das war 1965 ganz anders, als die Steuergehilfin und der Musiklehrer in Gelnhausen ihr erstes Musikgeschäft eröffneten. Die Zeit in Hessen war nicht lange. Die Kontakte von Werner Rosenberger zu Kitzingen, wo der begeisterte Musiker auch in US-Clubs auftrat, verstärkten den Zug Richtung Main. Konsequenz: Am 2. Mai 1966 macht in Kitzingen das Musikhaus Rosenberger auf. Und das Ehepaar teilt sich die Arbeit und den Laden in der Würzburger Straße 9. Sie ist vorne im Geschäft, er gibt hinten Musikunterricht.

Das Geschäft wandert

Weil es rasch zu eng wird für die vielen Instrumente, das musikalische Drumherum und die „kleine Musikschule“ des Werner Rosenberger kommt zwei Jahre später der daneben liegende ehemalige Lebensmittelladen dazu. Weil die Zeit noch der Musik hold ist, entwickeln sich die Geschäfte und der Laden wandert 1972 in die Kaiserstraße 22.

Weil es weiter gut läuft, kommt 1983 ein Ausstellungsraum für neue oder gebrauchte Klaviere und Flügel an der B 8 dazu. 1990 stehen die Instrumente dann in der Würzburger Straße 6. Das Barockhaus in der Kaiserstraße 35 ist seit 1994 fester Standort des Musikhauses. Fünf Jahre verkaufen die Rosenbergers dort Instrumente und Noten, bis das Ehepaar Tischler das Geschäft übernimmt.

Instrumente im Ausverkauf

Paula Rosenberger betreibt bis 2013 im Ausstellungsraum in der Würzburger Straße den Klavierverkauf – bis es in der Zeitung heißt: „Paula und Werner Rosenberger schließen nach 47 Jahren ihr Klaviergeschäft“. Das endgültige Aus bleibt aber Polewsky überlassen. Der hat mit dem Ausverkauf begonnen und will mit „stark reduzierten Preisen“ dafür sorgen, dass vom verstaubten Charme des in die Jahre gekommenen Musikhauses nur der Staub übrig bleibt – und die Erinnerung an bessere Zeiten.