Musiker gleich dreimal glücklich zum Jubiläum

Der Musik- und Gesangverein 1862 in Wiesentheid zeigte zum Auftakt seines Jubiläumsjahres, dass er auf Tradition, aber auch auf die Jugend und den Nachwuchs baut. Beim Festabend zum 50. Geburtstag des Orchesters und dem 155-jährigen Bestehen wurden auf der einen Seite verdiente Sänger für bis zu 70 Jahre aktive Mitgliedschaft im Männerchor gewürdigt. Auf der anderen Seite begeisterte vor allem der Kinderchor des Vereins mit seinen jungen, frischen Liedern und Stimmen die Besucher.

Hoffnungsvoller Nachwuchs

Außerdem deuteten die Nachwuchs-Musiker der Sing- und Musikschule Steigerwald an, dass aus deren Reihen bald wohl wieder der ein oder andere das Orchester des Musikvereins verstärken könnte.

Passender Auftakt

Geradezu passend leitete das Orchester mit dem Marsch Jubelklänge von Ernst Übel den Ehrenabend ein. Vorsitzender Wolfgang Lurati, der als Trompeter seit vier Jahrzehnten in der Kapelle mitspielt, nannte die 50 Jahre, die es den Klangkörper nun bereits gibt, eine stolze Zahl. Das vor allem in einer Zeit, in der es nicht mehr selbstverständlich sei, dass ein Orchester in einem Ort vorhanden ist und diesen mitprägt. „Eine ununterbrochene Orchester-Tradition, wie hier wird es im gesamten Landkreis nicht allzu häufig geben.

“ Seit 20 Jahren ist Wolfgang Lurati an der Spitze des Musik- und Gesangvereins. Die Arbeit im Vorstand mache er gerne, auch wenn es nicht immer einfach sei. Das könne man nur unbeschadet überstehen, wenn man entsprechendes Team hinter sich wisse. Und das sei der Fall, so der Vorsitzende. In würdiger Form wurde schließlich der bisher 18 Verstorbenen des Orchesters gedacht.

Bedeutung gewürdigt

Nicht nur Bürgermeister Werner Knaier würdigte die Bedeutung des Musikvereins und des Orchesters, die beide aus Wiesentheid nicht weg zu denken seien. Für die Wiesentheider Vereine bedankte sich Wolfgang Stöcker dafür, dass die Kapelle stets die Veranstaltungen im Ort bereichere. Vom Landkreis sprach Kreisrat Alfred Rückel. Die Gemeinde dürfe sich dreimal glücklich schätzen, habe sie doch mit dem Orchester, dem Chor und dem Kinderchor gleich drei Klangkörper.



Die Ehrungen



Vereinsehrungen, 10 Jahre: Weiß Brigitte, Christian, Matthias; Hagen Jakob, Müller Josef, Patrick und Philipp;

25 Jahre: Feth Thea Pauli Anke, Monika und Andreas;

40 Jahre: Binschek Viktor, Eumann Heinrich, Göpfert Karl, von Wedel Erhard, Rückel Alfred;

50 Jahre: Kunze Paula, Feth Leo, Holzmann Oskar;

60 Jahre: Flederer Heinz, Freund Otto; 70 Jahre: Bourgeon Albin, Renner Emil;

Ehrungen für aktive Sänger:

25 Jahre: Heim Alfred, Holzmann Oskar, Ruppert Raimund, 70 Jahre: Bourgeon Albin, Renner Emil;

Ehrungen für aktive Musiker: Patrick Lurati, Jakob Stegner, Fabian Weiß (5 Jahre), Lang Carina, Berthold Kilian (10 Jahre); Lang Carina, Lang Gert (25 Jahre), Fischer Monika, Stegner Sigrid (30 Jahre), Lurati Wolfgang, Schamberger Michael (40 Jahre).

Ehrungen für Funktionäre im Vorstand: Frevert Martina (20 Jahre), Barthel Michaela, Lang Gert (25 Jahre), Roske Edgar (25 Jahre Dirigent), Lurati Wolfgang (35 Jahre). Neue Ehrenmitglieder: Lang Doris, Mathee Margarete.

Ein kurzer Rückblick

Der Dirigent der Wiesentheider Musik, Edgar Roske, blickte kurz auf seine Zeit in Wiesentheid zurück. Seit nunmehr 25 Jahren hat er dort den Dirigentenstab inne, was ihm weiter viel Freude bereite. „Langeweile gibt es nicht, wir haben immer wieder neue Ideen.“

Auch Sybille Säger vom Nordbayerischen Musikbund und Paul Kolb vom Sängerkreis Schweinfurt sprachen Grußworte und verteilten Ehrenzeichen.

Der Rahmen

Den Rahmen des Festabends am Mittwoch in der Steigerwaldhalle bildeten Musik und Gesang. Der Kinderchor unter der Leitung von Petra Hergeth belebte den Kommers mit Beiträgen aus einem Kindermusical. Das Orchester der Musikschule zeigte unter Stabführung von Hans-Joachim Krämer sein Können. Dazu spielte das große Orchester der Musikschule Polka, Marsch und Walzer.

Im Zeichen der Partnerschaft

Am Feiertag trafen Gäste der französischen Musikkapelle Batterie Harmonie aus der Partnerstadt Rouillac ein. Sie geben an diesem Freitagabend (26. Mai) gemeinsam mit den Wiesentheider ein Konzert (ab 19.30 Uhr in der Steigerwaldhalle). Das Festjahr des Vereins sieht in den folgenden Monaten eine Reihe weiterer Veranstaltungen vor.