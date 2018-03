Musik zur Freude und zum Trost

„Musik ist unsere Kraft, sie gibt uns Halt und Zusammenhalt“, erklärte Andrea Wagner am Samstag. Die Leiterin des Buchbrunner Posaunenchores freute sich, mit vielen Gästen den 40. Geburtstag des Chores feiern zu können. Verstärkt um einige Musikerkollegen aus dem Dekanat, untermalte der Posaunenchor den Festgottesdienst.

Pfarrerin Doris Bromberger und Diakon Lorenz Kleinschnitz leiteten den ökumenischen kirchliche Feier. „Die Musik des Chores begleitet uns durch das Kirchenjahr“, sagte die Pfarrerin, „und auch durch das Leben.“ Bei Anlässen wie Weihnachten, Passionszeit, Konfirmation oder auch Beerdigungen gestaltet der Posaunenchor die Liturgie mit. „Zur Freude oder zum Trost“, wie Andrea Wagner sagte.

19 Bläser zu Beginn

1977 ist der Posaunenchor mit 19 Bläsern gestartet, von denen heute keiner mehr aktiv ist. Der damalige Pfarrer Bernd Schmitt hat ihn zusammen mit Hans Friedrich gegründet. Friedrich war nach den Worten von Andrea Wagner in all den Jahren der Motor des Chores. Er hat mit großem Engagement Bläser ausgebildet und Feste vorbereitet. Auch das diesjährige Jubiläum hat er noch mitgeplant – kann es aber nicht mehr mitfeiern, denn Friedrich ist im Februar gestorben. „Ein Bruch für unseren Chor“, meinte seine Nachfolgerin Andrea Wagner. Viele erinnerten sich noch an den rührigen Chorleiter, für den anlässlich des Jubiläums eine Blumenschale ans Grab gestellt wird.

Instrumente bei Ausflügen dabei

Aber auch schöne Momente prägen die Erinnerungen an 40 Jahre Chorgeschichte. Wagner erwähnte gemeinsame Ausflüge und Fahrten, bei denen nie die Instrumente fehlen durften. So kam es zu denkwürdigen Auftritten in der Dresdner Frauenkirche oder in Jericho in Israel.

Im Schnitt spielen die Musiker 40 Auftritte im Jahr. Andrea Wagner appellierte deshalb an die Gäste, den Chor zu unterstützen. Nachwuchs sei immer gefragt, erklärte sie.

Der stellvertretende Landesobmann Pfarrer Erich Eyßelein fand ebenfalls lobende Worte für die Arbeit des Chores. Während des Gottesdienstes verlieh er seiner Kollegin Bromberger die Jubiläumsurkunde des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern.

Ehrungen

Außerdem ehrte er verdiente Mitglieder des Posaunenchores: Für zehn Jahre Irmgard Starz, für 15 Jahre Carina Larisch und Maria Alsdorf, für 25 Jahre Maria Schleyer und Christian Wagner. Außerdem für 25 Jahre Chorleitung Andrea Wagner.