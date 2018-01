Motorradfahrer bei Kollision leicht verletzt

Motorradfahrer übersehen

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag ein Kradfahrer, der in der Panzerstraße in Kitzingen mit einem VW Polo kollidierte und stürzte. Sein Motorrad wurde dabei total beschädigt.

Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Nachträglich wurde der Polizeiinspektion Kitzingen eine beschädigte Straßenlaterne in der Industriestraße in Wiesentheid gemeldet. Vermutlich zwischen Dienstag, 20., und Mittwoch, 21. Juni, ist die Laterne von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Schaden: rund 1000 Euro.

Handbremse nicht angezogen: Auto rollt gegen Pkw

Ohne die Handbremse anzuziehen hatte ein junger Mann seinen Opel in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen abgestellt. Der Opel rollte rückwärts auf einen dahinter geparkten neuwertigen Toyota. Schaden rund 1000 Euro.

Ohne Führerschein hinterm Steuer

Auf der Staatsstraße bei Großlangheim wurde der Fahrer eines Motorrollers von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-Jährige keinen Führerschein besitzt. Der Motorroller wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vater gibt Sohn Fahrstunden

Einer Polizeistreife fiel auf einem Flurbereinigungsweg zwischen Hohenfeld und Marktsteft ein Auto auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Halter seinem 16-jährigen Sohn Fahrstunden gab. Gegen beide wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Palettengabel von Baustelle entwendet

In der Nacht auf Freitag wurde von einer Baustelle an dem derzeit neu zu erschließendem Baugebiet in Wiesentheid, Richtung Prichsenstadt, eine Palettengabel, die an einen Bagger angebaut werden kann, entwendet. Der Wert der Gabel beträgt rund 2000 Euro.

Polizei auf der Suche nach den Geschädigten

Wie berichtet, wurde am Donnerstag ein 16-Jähriger, nachdem er in ein Wohnmobil in Volkach eingebrochen war, von der Polizei in Gewahrsam genommen. In seiner Vernehmung gestand der Schüler noch, im Bereich des Volkacher Schwimmbades aus verschiedenen Fahrzeugen Autoschlüssel gestohlen zu haben. Außerdem hatte er Zigaretten und Feuerzeug aus einer Fahrradsatteltasche gestohlen. Das Fahrrad war im Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Main abgestellt. Die Besitzer der Fahrzeugschlüssel sowie des Fahrrades werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen.

Drei Unfallfluchten im Landkreis

In der Zeit vom 23. Juni, 17 Uhr, bis 24. Juni, 9 Uhr, stand ein schwarzer BMW im Schwalbenhof in Kitzingen und wurde während dieser Zeit von einem anderen Auto an der linken Fahrzeugseite beschädigt (500 Euro). – Auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde ein Audi, der am Samstag zwischen 21.45 und 22.45 Uhr in Kitzingen, am Unteren Mainkai (Höhe ehem. BayWa-Geländes) stand. Schaden: 8000 Euro. – Bei einer weiteren Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 22 Uhr und Mitternacht im Mainfrankenpark auf dem Parkplatz der Diskothek ereignet, ist das Kennzeichen des Flüchtigen bekannt.

Der Flüchtige stieß gegen einen Dacia (Schaden: 150 Euro).

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.