Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Aufgrund Wildwechsel musste am Dienstagabend auf der Strecke zwischen Geiselwind und Geesdorf ein Fahrschüler mit seinem Pkw abbremsen. Ein nachfolgender 42-jähriger Motorradfahrer hielt nicht ausreichend Sicherheitsabstand und fuhr auf. Der Kradfahrer stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf 14 000 Euro.

Beim Abbiegen aufgefahren

Als am Dienstagfrüh eine 45-jährige Autofahrerin in Schwarzach von der Autobahn A 3 abfahren wollte, musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 43-jährige Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf den Fiat Panda auf. Die Fiatfahrerin erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden beträgt der Polizei zufolge 10 000 Euro.

Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag ein 18-jähriger Fahrradfahrer zu, als er in Dettelbach von der Karl-Mader-Straße in die Königsberger Straße abbiegen wollte und mit einer 34-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Der junge Mann stürzte auf den Asphalt und musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Schaden: 1000 Euro.

Beim Abbiegen Überholer übersehen

Auf der Bundesstraße 286, Höhe Prichsenstadt, wollte eine 19-jährige Golfahrerin nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie den Mercedes eines 33-jährigen Mannes, der im Begriff war, drei vor ihm fahrende Fahrzeuge – darunter den der 19-Jährigen – zu überholen und stieß mit dem VW der Frau zusammen. Zwei weitere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierten ebenfalls mit dem VW Golf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 20 000 Euro.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.