Motorrad prallt gegen Pkw

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Pkw in der Mozartstraße in Volkach (Lkr. Kitzingen) ist am Freitagnachmittag ein 17-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Kitzingen. Das teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 44-jährige Autofahrerin gegen 16.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Mozartstraße in Richtung der Dr. Eugen-Schön-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie offenbar einen von links kommendn und vorfahrtsberechtigen Motorradfahrer. Der 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und streifte die Front des Autos.

Hierbei stürzte der junge Mann aus dem Landkreis Kitzingen zu Boden und prallte mehrere Meter weiter gegen ein geparktes Auto. Seine Maschine schlitterte gegen eine Mauer und wurde total beschädigt. Unverzüglich kümmerten sich der Rettungsdienst samt Notarzt um den Schwerverletzten. Im Anschluss kam er in eine Klinik.

Die ebenfalls aus dem Landkreis Kitzingen stammende Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Auch sie wurde ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache und des exakten Hergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger an Ort und Stelle. Unter anderem wurden beide Fahrzeuge, deren Sachschaden bei gut 10 000 Euro liegt, sichergestellt.

Mit im Einsatz war auch die Feuerwehr aus Volkach mit zwölf Kräften. Sie kümmerten sich um die Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie die Ausleuchtung der Unfallstelle. Unterstützt wurde sie vom Stadtbauhof.