Motorrad mit Auto zusammengestoßen

Am Ortsbeginn von Hüttenheim wollte am Dienstagnachmittag eine 51-jährige Autofahrerin nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Doch ein 17-jähriger Motorradfahrer erkannte die Absicht der Frau nicht und setzte zum Überholen an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Der junge Mann erlitt schwere, die Autofahrerin leichte Verletzungen, heißt es im Bericht der Polizei. Beide wurden zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Der Schaden beläuft sich auf 7500 Euro. Die Feuerwehr Hüttenheim war mit acht Einsatzkräften vor Ort und regelte den Verkehr.