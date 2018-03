Modellbauer zeigen Fluzeuge, Boote und Züge

Der Bahnhof in der Oskar-Herbig-Halle Mellrichstadt (fed) Im Jahr 2000 wurden erstmals Modellbahn-Anlagen von den Eisenbahnfreunden in der Oskar-Herbig-Halle aufgebaut. Zum 16. Mal rollten am Wochenende Züge in verschiedenen Maßstäben über Miniaturgleise. Von Anfang an war die Modelleisenbahn-Ausstellung fester Bestandteil des Marktes "Mellerschter Herbst". Acht Anlagen und die LGB Bahn auf der Bühne faszinierten Jung und Alt. Daneben gab’s auch Zubehör für Modellbauer und einen "Weathering Model Railroads Service". Was soviel wie "Alterungsservice" heißt. Dabei wird auf Lokomotiven und Waggons mit Spezialfarben Staub und Rost aufgetragen, damit die Modelle Gebrauchsspuren wie im richtigen Bahnbetrieb vorweisen. Ein ausführlicher Bericht über den "Mellerschter Herbst" und die Modelleisenbahn-Ausstellung folgt.