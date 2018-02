Mitgliedsbeitrag steigt ab 2018

Wahlen und Ehrungen standen ebenso im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Frankenbunds Kitzingen am Dienstagabend wie eine Beitragserhöhung. Die wurde allerdings nicht von der Kreisgruppe, sondern vom Bundesverband ausgelöst.



Neun Neuzugänge

145 Mitglieder hat die Gruppe Kitzingen derzeit – ein Plus von zwei gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen dahinter zeigen: Neben Austritten und verstorbenen Mitgliedern waren es neun Neuzugänge, die verzeichnet werden konnten. Und die Gruppe führt ein reges Vereinsleben, wie Vorsitzender Alfred Bohne in seinem kurzen Rückblick aufzeigte. Neben etlichen Studienfahrten war es vor allem der Vortrag über die Cyriakusschlacht, der viele Interessierte anlockte. Allerdings bemängelte Bohne, dass es mehr Mitglieder hätten sein können, die diese Veranstaltungen besuchen – die Gästezahl hingegen sei mehr als zufriedenstellend gewesen.



Mitgliedsbeitrag steigt

20 Euro kostet derzeit noch die Jahresmitgliedschaft im Kitzinger Frankenbund. Beim Bundestag im vergangenen Jahr wurden die Abgaben pro Mitglied der lokalen Gruppen an den Bundesverband um fünf Euro auf 17,50 Euro angehoben. Ein Grund dafür sind die stark zurückgefahrenen Zuschüsse aus München, was bei etlichen Mitgliedern auf Unverständnis stieß. Da die verbleibenden 2,50 Euro bei der lokalen Gruppe für eine effektivere Arbeit zu wenig sind, beschloss die Versammlung, den Beitrag ab 2018 um eben diese fünf Euro anzuheben. Somit steigt der Mitgliedsbeitrag auf 25 Euro an.



Vorstand bestätigt

Bei den Wahlen wurde der Vorstand im Amt bestätigt: Alfred Bohne bleibt Vorsitzender, seine Vertreterin und gleichzeitig Schriftführerin ist Gertrud Ziegler, um die Kasse kümmert sich Maria Haun, Beiräte sind Jürgen Schellhase und Klaus Arnold. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Klaus Arnold, Helmut Löb, Margarete Müllender und Walter Vogt geehrt, für 25 Jahre Hilde Huttner, Gerhard Krämer und Rudolf Krauß.

Neben Studienfahrten und Wanderungen ist es wohl vor allem der Tag der Franken im Juli in Kitzingen, der den Frankenbund 2017 beschäftigen wird.