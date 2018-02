Mitgliederzuwachs beim TV Mainstockheim

Ohne Probleme konnte Klaus Wiederer die Wahlen in der Mitgliederversammlung des Turnvereins Mainstockheim am Sonntag in der Turnhalle durchführen. Zu Beginn erinnerte der Vorsitzender Frank Schmitt daran, dass sich alle gewählten Vereinsvertreter wieder dem Mitgliedervotum stellen werden. Somit wurden Schmitt als Vorsitzender und Herbert Schmidt als sein Stellvertreter wiedergewählt. Die Kasse wird wie bisher von Christa Sterner betreut, die Schriftführung teilen sich Michael Ratz und Marbia Schmidt.

Die Vorstandsarbeit wird von den Revisoren Bernhard Hornig und Wolfgang Lechner geprüft. Als Beisitzer fanden sich Robert Brussig, Iris Förster, Monica Kaiser, Gudrun Knott, Simon Magdau, Antje Maier, Hugo Reiter, Ralf Remler, Heiner Roth, Hertha Roth, Angelika Rüdling und Stefan Schmidt.

Zuwachs vor allem beim Kraftsport und Kinderturnen

In seinem Rechenschaftsbericht sprach Frank Schmitt von einem erfolgreich verlaufenen Vereinsjahr 2016, vor allem im Jugendbereich. Zuwachs habe es besonders im Kraftsport und beim Kinderturnen gegeben. Schmitt rief daher die Mitglieder auf, die Übungsleiter zu unterstützen. Die Tour de Müll, gemeinsam mit dem FC Mainstockheim durchgeführt, zählte ebenso zu den Höhepunkten wie das mit dem Gesangverein veranstaltete Maifest.

Beim VR-Bank-Lauf erlöste der TV 500 Euro und beteiligte sich wieder aktiv am Weinfest am Main. Bei der Badminton-Nacht waren Profis und auch Neulinge am Start.

Instandsetzung der Außenanlagen

Als Vorhaben für das Jahr 2017 nannte der Vorsitzende eine Instandsetzung der Außenanlagen für den Bereich Leichtathletik. Schmitts einziger Kritikpunkt: Die Mitgliederzahl entwickelte sich zwar von 675 auf 689, zur Versammlung kamen aber nur 37, wenig mehr als fünf Prozent.

Die Abteilungsleiter gewährten einen Blick in die angebotenen Sportrichtungen. Dabei wurde deutlich, dass das Kinderturnen wegen des Besuchs weiterführender Schulen organisatorisch oft schwierig zu handhaben ist. Jugendleiterin Iris Förster griff Schmitts Anmerkung zur Unterstützung der Jugendleiter auf und beklagte, dass sie zu Übungsleitersitzungen zwar einlade, aber keine Rückmeldung bekomme. Sie wünschte sich wenigstens eine kurze Zu- oder Absage. Ansonsten müsse sie von Desinteresse ausgehen.

Da für das Gaukinderturnfest 2017 noch kein Veranstaltungsort mitgeteilt wurde, geht der Vorsitzende davon aus, dass in diesem Jahr möglicherweise kein Turnfest stattfinden wird. Er regte daher an, stattdessen ein Vereinsturnfest zu organisieren.

Der Hinweis eines Mitglieds, dass der Sportplatz gerne von Mainstockheimer Bürgern zum Hundeausführen genutzt werde, fand beim Vorsitzenden Gehör. Vereinsmitglieder sollten Personen mit nicht angeleinten Hunden sofort ansprechen und nachhaltig an die Leinenpflicht erinnern.