Mit Spindler zum Finale nach Berlin

(pau) Im Zeichen der Fußballeuropameisterschaft in Frankreich stand eine Losaktion der Autohaus-Gruppe Spindler. Im Kitzinger Volkswagen-Betrieb zog Anna Lea Geyer, Tochter des Serviceleiters Martin Geyer, die drei Hauptgewinner unter Aufsicht von Geschäftsleiter Andreas Mücke. Über zwei Tickets für ein Heimspiel des FC Bayern München konnte sich Paula Butilca freuen. Zwei Karten für ein Bundesliga-Heimspiel des VfL Wolfsburg plus Übernachtung und Eintrittskarte für die Autostadt gewann Heinz Rößner. Der erste Preis ging an Marcus Götz. Er fährt zum EM-Wochenende vom 9. bis 11. Juli nach Berlin, mit Public Viewing des Endspiels, Übernachtung im Ritz Carlton und Eintrittskarte in die Audi City. Zusätzlich stellt das Autohaus den Gewinner für die Fahrt zu den Spielorten ein Auto. Im Bild von links: Anna Lea Geyer, Martin Geyer, Marcus Götz, Paula Butilca, Heinz Rößner und Andreas Mücke. Foto: Willi Paulus