Mit dem Kran über die Mauer

Das Architekturbüro Steigerwald aus Brünnau ist mit dem Umbau des evangelischen Gemeindezentrums beauftragt und würde dafür gern den öffentlichen Weg am Breiten See nördlich von Prichsenstadt als Baustellenzufahrt nutzen. Grund für die Anfrage sei, so Bürgermeister René Schlehr in der Ratssitzung, dass ein Kran aufgestellt, viel Abbruchmaterial abgefahren und große Mengen Baumaterial geliefert und gelagert werden müssen. Theoretisch könne das auch über und im Hof des Pfarrhauses geschehen. Dann müssten sich die tonnenschweren Fahrzeuge durch die Altstadtgassen quetschen, was mit Erschütterungen und Lärm verbunden sei.

„Ob das technisch und rechtlich überhaupt funktioniert, haben wir noch nicht geprüft“, sagte Schlehr. Ein Problem sei der noch nicht gesicherte Standort des Krans, der die Materialen transportieren muss. Denn da steht noch die Stadtmauer, über die alles hinweggehoben werden müsste. Ob es einen Kran mit einem so langen Ausleger gebe, der die von Steigerwald-Geschäftsführer Jens Reuß errechnete Strecke von 40 Metern schaffe, bezweifelte nicht nur Reuß. Und: Es müsste eine provisorische Überfahrt über den Altbach geschaffen werden. Inwieweit da das Wasserwirtschaftsamt mitspielt, muss der Bürgermeister erst erfragen.

Fürsprecher für die beantragte Aktion der evangelischen Kirche waren nicht nur Wolfgang Brosche und Harald Rückert. Auch Werner Klüber sprach sich dafür aus, dem Ansinnen stattzugeben. Zumal mögliche Schäden komplett von der evangelischen Kirche bezahlt werden. Auch das für die Arbeiten notwendigen Grundstück und der Weg werden zum Abschluss wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt.

Wann mit den Umbauarbeiten begonnen werden solle, wollte Harald Eger wissen. „Wir feiern dieses Jahr 650 Jahre Stadtrecht und dann haben wir eine solche Baustelle mitten im Ort.“ Ein Termin für den Baubeginn, war dem Antrag Steigerwalds nicht zu entnehmen, sagte Schlehr.

Unter der Voraussetzung der „technischen und rechtlichen Möglichkeit und Zulässigkeit“ stellte der Stadtrat dem Vorhaben mit 13:4 Stimmen die Nutzung des Weges am Breiten See in Aussicht.