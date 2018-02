Meisterehren sogar auf Europa-Ebene

Gewichtheben: Ulrike Zehner (AC 82 Schweinfurt): u.a. 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Masters Altersklasse 1(AK) bis 53 kg; 1. Platz Europameisterschaft, Masters AK 1 bis 53 kg; 1. Platz Bayerische Meisterschaft, Aktive bis 53 kg. Torsten Zehner (AC 82 Schweinfurt): u.a. 3. Platz Deutsche Meisterschaft, Masters AK 2 bis 105 kg und 2. Platz Europameisterschaft, Masters AK 2, bis 94 kg.

Karate: Hans Nußbaumer (1. FC Fahr): 2.Platz Karateturnier German Open, 2. Platz Karateturnier European Open. Sportschützen: Florian Skoda (am Start für den Schützenverein Grafenrheinfeld 1986): 3.Platz der Bayernliga des Bayerischen Sportschützenbunds, Bogen); Florian Skoda (am Start für die Schützengesellschaft Volkach), Jugendklasse Recurve-Bogen: 1. Platz Bezirksmeisterschaft Unterfranken). Maximilian Dinkel (Schützengesellschaft Volkach), Schülerklasse A Recurve-Bogen: 2. Platz Bayerische Meisterschaft, 1. Platz Bezirksmeisterschaft. Oliver Skoda (Schützengesellschaft Volkach), Schülerklasse A Recurve-Bogen: 2. Platz Bezirksmeisterschaft. Max Mauder (Schützengesellschaft Volkach), Schülerklasse A Recurve-Bogen: u.a. 3. Platz Bezirksmeisterschaft. Max Gessner (Schützengesellschaft Volkach), Luftpistole Jugendklasse 2. Platz Gaumeisterschaft. Erich Gürsching (Schützengesellschaft Volkach), Luftpistole Herren Altersklasse: 2. Platz Gaumeisterschaft. Thomas Pfau (Schützengesellschaft Volkach), Perkussionspistole Herrenklasse: 2. Platz Gaumeisterschaft.

Mannschaften Luftpistole und Sportpistole KK Gau Kitzingen: je 1. Platz Rundenwettkampf. Mannschaften Bogen Schülerklasse A und Jugendklasse (Schützengesellschaft Volkach): u.a. 1. und 2. Platz Bezirksmeisterschaft. Tischtennis: DJK Astheim, Jungen: Meisterschaft 3. Kreisliga. Timo Schneider (DJK Astheim), Kreismeisterschaft Einzel, Schüler B: 1. Platz. Fußball: U 13 des 1. FC Fahr/Meisterschaft der Gruppe 3 Schweinfurt: Aufstieg in die Kreisklasse Schweinfurt. Senioren A (1. FC Fahr): Meisterschaft Kreisliga Süd. Korbball: Jugend 12 des 1. FC Fahr: Meisterschaft Hallenrunde 2015/2016 Kreis Kitzingen. Damen (Spielgemeinschaft SV Obervolkach-DJK Stadelschwarzach): Meisterschaft Hallenrunde 2015/2016 Kreisklasse Frauen B - Kitzingen. Tanzsport: Tabea Weingärtner (TSC Volkach): 2. Platz Bayerische Meisterschaft, Klassenerhalt 2. Bundesliga. Amelie Mangold (TSC Volkach): 3. Platz Bayerische Meisterschaft, Aufstieg in die 2. Bundesliga). Amelie Troll (TSC Volkach): 2. Platz Bayerische Meisterschaft, Klassenerhalt 2. Bundesliga). Saskia Knauth (TSC Volkach): Aufstieg in die 2. Bundesliga. Formation Lirio (TSC Volkach): 2. Platz beim DVG-Pokal. Glitzerfischli (TSC Volkach): 1. Platz Bayerische Meisterschaft Polka. Meefischli (TSC Volkach): 2. Platz Bayerische Meisterschaft Polka. Goldfischli (TSC Volkach): 2. Platz Bayerische Meisterschaft Polka und Marsch.