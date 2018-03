Mehr Schwimmkurse sind nicht möglich

Über mangelnden Nachwuchs kann sich die Iphöfer Wasserwacht nicht beschweren. 162 Kinder und Jugendliche sind derzeit dabei. Sie trainieren in vier Gruppen einmal die Woche. Martina Taillefer-Schnepf, die die Jugendabteilung leitet, ist bei der Jahresversammlung am Freitagabend stolz auf ihre Kinder. Mit Spaß an der Sache lernen sie alles, was sie später im Einsatz als Rettungsschwimmer wissen müssen.

Neben der Ausbildung des eigenen Nachwuchses bietet die Wasserwacht außerdem jedes Jahr drei Schwimmkurse für Kinder aus der gesamten Umgebung an. Die Nachfrage dafür ist groß, die nächsten freien Plätze gibt es erst im Herbst 2018. Bürgermeister Josef Mend bekommt immer wieder Anfragen aus dem Ort, warum es nicht mehr Kurse gibt. Die Erklärung dafür ist einfach: Weil schlicht nicht mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Belegungszeiten im Schwimmbad sind knapp bemessen. Außerdem steht im Schnitt ein Betreuer für drei Kinder zur Verfügung, die Kurse dauern in der Regel sieben Wochen. Die übrige Zeit des Jahres, so Taillefer-Schnepf, wird dann für die Ausbildung der eigenen Jugend benötigt. Ihr Fazit: „Mehr schaffen wir nicht, sonst leidet die Qualität.“

Bürgermeister Josef Mend lobte die Arbeit der Wasserwacht, besonders die Schwimmaufsicht, die sie im Hallenbad übernimmt und die Einsätze beim Winzerfest und bei anderen Gelegenheiten. „Macht weiter so“, forderte er die Mitglieder auf.

Matthias Kaluza berichtete unter anderem, dass der Einsatzwagen des Helfers vor Ort seit Herbst 2015 nicht mehr der Iphöfer Wasserwacht gehört. Zu hoch waren zuletzt die Reparaturkosten, deshalb übernahm die Kitzinger Bereitschaft den Wagen. Er steht aber weiterhin in Iphofen und wird noch genauso genutzt wie bisher.

Zum Höhepunkt des Jahres gehörte die Ausrichtung des Landewettbewerbes der Wasserwacht. Aus ganz Bayern waren Mannschaften nach gekommen, um sich in Wettkämpfen zu messen. Außerdem standen während des Jahres Sanitätsdienste und Schwimmbadaufsicht auf dem Programm und auch Erste-Hilfe-Kurse gab die Wasserwacht. Darunter auch einen für eine Gruppe Flüchtlinge, die in Iphofen untergebracht sind.

Der stellvertretende Ortsgruppenleiter Walter Kaluza übernahm die Ehrungen für Mitglieder, von denen allerdings nur zwei gekommen waren. Auf der Liste standen für zehn Jahre: Andrea Düll, Erhard Düll, Gerlinde Düll, Stefan Düll und Berta Hartmann. Für 20 Jahre Markus Gebert, Sebastian Hoerlin, Peter Johannsen, Thomas Müller, Ingrid Schmitt, Yvonne Schübel und Bertram Stier. Für 25 Jahre Daniela Stark, für 30 Jahre Jürgen Dünnfelder, Jutta Jungfleisch, Markus Melber, Manfred Weidlich und Stefan Zink und für 40 Jahre Helene Dorsch und Marga Popp. Für zehn Jahre aktiven Dienst wurde die Ortsgruppenleiterin Eva-Maria Kaluza geehrt.