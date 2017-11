Massage stärkt die Eltern-Kind-Bindung

Es ist ein kleiner Raum, in dem sich Christina Wittstadt regelmäßig mit vier oder fünf Müttern trifft. Der Vorhang vor dem Fenster ist zugezogen, das Licht schummrig. Auf einer Kommode brennen ein paar Kerzen, es ist angenehm warm. Auf grünen Matten, die auf dem Boden liegen, haben es sich die Mütter gemütlich gemacht. Neben ihnen liegen ihre Babys, alle noch keine Jahr alt. Sie wirken entspannt, beobachten neugierig den Raum.

Die Kinder wissen, was sie erwartet. In den nächsten 45 Minuten werden sie ausgiebig gestreichelt und massiert. Denn bei dem Kurs, den Wittstadt für den Familienstützpunkt Dettelbach anbietet, erlernen die Mütter die indische Babymassage. „Die stärkt das Immunsystem der Kinder und ist nicht nur zur Entspannung“, erklärt Wittstadt. „Aber wenn die Kinder nur noch daliegen und die Mama anhimmeln, hat das auch funktioniert.“

Viele Angebote für Familien

„Die Babys finden das ganz toll. Die nehmen ja noch ganz viel über Berührungen wahr“, sagt Melinda Scheller. Die Sozialpädagogin betreut den Stützpunkt in Dettelbach seit kurzem und hält viel von der Baby-Massage. Aber auch sonst gibt es in der Stadt am Main einige Angebote für Familien. Babyschwimmen, Kochkurse und Vorträge zur Sauberkeitserziehung oder zum Mutterschutz sind nur einige Beispiele.

Viele der Kurse und Vorträge finden in den Räumen des Familienstützpunkts in der Altstadt von Dettelbach, direkt über dem Jugendzentrum, statt. Auf diese ist Scheller besonders stolz, begeistert zeigt sie das große Spielzimmer mit den vielen Matratzen, der kleinen Spielküche und der Rutsche. „Es geht mir darum, Freizeitangebote für Familien zu schaffen“, sagt sie. „Wo man einfach mal vor Ort hingehen kann.“

Kooperationen vor Ort

Die Angebote vor Ort sind Scheller ohnehin besonders wichtig. Deshalb setzt sie auf die Zusammenarbeit mit Organisationen, aber auch Einzelpersonen aus Dettelbach und Umgebung. „Ich frage mich immer: Was gibt es hier für Leute und wie kann ich mit denen Kurse anbieten?“, erklärt Scheller. Eine dieser Kooperationen, die sich bereits erfolgreich etabliert hat, ist die Babymassage.

Besonders wichtig sei hier ein angenehmes Klima. „Da macht es auch nichts, wenn die Mütter mal ein bisschen zu spät kommen“, sagt Wittstadt. „Oft wollen die Mütter gerade aus dem Haus und dann ist noch mal die Windel voll.“ Den Babys ist der ganze Stress egal, auch wenn der ein oder andere das Ausziehen vor der Massage nur ungern über sich ergehen lässt. Aber schließlich folgt danach die Entspannung. Und: „Die Babys sind danach ziemlich platt und schlafen meistens gleich ein“, erzählt Wittstadt.