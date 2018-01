Marktbreiter bei der Polizei Ebern

Joachim Hupp aus Marktbreit wurde von Polizeipräsident Gerhard Kallert als neuer Leiter für die Polizeiinspektion Ebern installiert. Wie Kallert bei der Vorstellung im Rathaus in Ebern sagte, wird Polizeioberkommissar (POK) Hupp (33) im Rahmen einer Führungsbewährung die Inspektion Ebern für sechs Monate leiten. Seit September 2001 ist er bei der Polizei und stieg im Jahr 2011 in den gehobenen Dienst auf. Dienst leistete er bisher bei den PIs Ochsenfurt und Würzburg-Stadt, beim Polizeipräsidium Unterfranken, der Kripo Würzburg und der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried. „Großes Engagement zeigten Sie als Mitarbeiter in der unterfrankenweiten Arbeitsgruppe Cybercrime und der bayernweiten Arbeitsgruppe Polizeiliches Handlungskonzept Zuwanderung , so dass die Leitung einer eigenen Dienststelle zur Erprobung im Rahmen der Führungsbewährung für die Zulassung zum Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene nicht nur ein notwendiger, sondern vielmehr ein logischer Schritt ist“, sagte der Polizeipräsident. „Der Neue“, POK Joachim Hupp, zeigte sich erfreut über die herzliche Aufnahme in Ebern. Nach kurzer Schilderung seines Werdeganges legte er dar, dass ihm immer die Menschen wichtig seien, mit denen er zu tun habe. „Ich weiß, dass Teamwork wichtig ist – was ich in 25 Jahren als Fußballer gelernt habe.“ Er bot seinen künftigen Kollegen sowie allen Netzwerkpartnern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Seine Ziele seien, sich als Dienststellenleiter zu engagieren, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und für Sicherheit zu sorgen. „Ich werde alles dafür tun meiner Aufgabe gerecht zu werden“, so Hupp. Foto: Polizei Ebern