Marktbreit feiert Kirchweih

Kirchweihmarkt in Marktbreit ist am Sonntag, 1.Oktober, von 11 bis 18 Uhr unter dem Motto „Gesund und Fit durch Herbst und Winter“. Erstmals in diesem Jahr stellt die Stadt Marktbreit durch die Tourist–Information den Kirchweihmarkt unter ein aktuelles Motto, so die Mitteilung.

Wie gewohnt wird der Festbetrieb mit Rummelplatz am Mainufer von Samstag bis einschließlich Dienstag, 30. September bis 3.Oktober, geöffnet haben. Am Sonntag findet von 11 bis 18 Uhr zusätzlich neben dem Rummelplatz im und ums Lagerhaus der Markt statt. Eine Vortragsreihe beginnt ab 11 Uhr mit dem virtuellen Stadtführer. Hierzu werden Filmclips auf der Leinwand gezeigt.

Der Turm-Rundweg ist jetzt beschildert. Hierzu bieten die Stadtführer um 15 Uhr ab dem Kranen eine kostenlose Führung an. Anmeldung ist in der Tourist-Information unter Tel. (0 93 32) 59 15 95 erbeten.

Ab 13 Uhr wird die Marktbreiter Initiative We-For-Future ihre Projekte vorstellen. Sie setzt sich gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit ein, mit dem Ziel Menschen eine faire und friedliche Zukunft zu ermöglichen. We-For-Future unterstützt eigene Hilfs- und Bildungsprojekte für Kinder und sozial benachteiligte Menschen auf den Philippinen. Beim Kirchweihmarkt findet am Sonntag erstmals ein Sicherheitstraining für Kinder (ab fünf Jahren) und Eltern statt; die Teilnahme an diesem 30-minütigen Workshop ist kostenfrei; Leiter ist Julec Mann von der Wing-Tsun-Schule. Treffpunkt hierzu ist um 14.15 Uhr am Lagerhaus Marktbreit.