Marihuana gut versteckt

Einen Autofahrer, der Rauschgift dabei hatte, haben Autobahnfahnder bei Kleinlangheim erwischt und fast 40 Gramm Marihuana sichergestellt.

Am Dienstagnachmittag ging der 28-Jährige der Polizei bei einer Kontrolle auf der A 3 ins Netz. Gegen 14.15 Uhr war sein BMW in den Fokus der Autobahnfahnder geraten, so die Mitteilung an die Presse. Bei der Durchsuchung des Fahrers, unter anderem nach illegalen Substanzen, kam eine Tüte mit Marihuana zum Vorschein. Der junge Mann hatte sie unter seiner Kleidung versteckt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.