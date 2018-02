Maria Sauer seit zehn Jahren FWG-Vorsitzende

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich der stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) Sommerach, Lorenz Strasser, bei Maria Sauer dafür, dass sie schon im zehnten Jahr als Vorsitzende Vorbildliches leiste, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuvor hatten in der Jahreshauptversammlung Schatzmeister Günther Schäffer und Winfried Kraus in Vertretung des Schriftführers Richard Baumann den Jahresrückblick vorgelegt.

Dabei ging Kraus auf die Feier anlässlich des 25-jährigen Bestehens der FWG Sommerach mit Ehrung der Gründungsmitglieder sowie die Familienwanderung nach Schwanfeld zum Windlehrpfad und ins Bandkeramiker-Museum ein. Im kommenden Jahr wollen die Sommeracher Freien Wähler auch den Stammtisch wieder beleben und sich für die Lösung der Parksituation im Altort stark machen. Foto: Günther Schäffer