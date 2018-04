Mareike Rathje ins Amt eingeführt

„Die Ökumene ist für sie eine Herzensangelegenheit.“ Gisela Bornowski, Regionalbischöfin

Als Pfarrerin wurde Mareike Rathje durch die Ordination am Samstagnachmittag in der Kleinlangheimer Pfarrkirche in den Dienst der evangelischen Kirche berufen. „Sie haben das Ziel der beruflichen Ausbildung erreicht und heute ist ein besonderer Tag für Sie und die Pfarrgemeinde“, sagte Regionalbischöfin Gisela Bornowski zur Begrüßung im voll besetzten Gotteshaus, in dem die Gemeinde zur Musik der Orgel und der Posaunenchöre aus Kleinlangheim und Neuses am Berg „Lobe den Herrn meine Seele“ sang. Ortspfarrer Gerhard Homuth begrüßte die neue Pfarrerin „an ihrer neuen Stätte, die ein Zuhause werden kann“.

Als Siebenjährige taufte sie Puppen

Zunächst ist die neue Seelsorgerin mit einer halben Stelle in den Ortsteilen von Schwarzach und in den Ortschaften der Weininsel betraut. Die Gemeindearbeit wird in enger Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden Kleinlangheim und Dettelbach/Neuses am Berg erfolgen, lautete die weitere Information.

Regionalbischöfin Bornowski erklärte zum Werdegang Rathjes, dass sie in einem katholischen Elternhaus aufwuchs, als Ministrantin tätig war, „schon als Siebenjährige Puppen getauft hat“ und die evangelische Jugendarbeit der entscheidende Faktor dafür war, dass sie zum evangelisch-lutherischen Glauben übertrat, „in dem sie sich zu Hause fühlt“. Nach dem Theologiestudium sammelte sie im Praxisjahr Erfahrungen in einem Alten- und Pflegeheim. 2015 wurde sie Vikarin in Fürth-Stadeln. Nach Abschluss aller Prüfungen entschied sie sich für diese Stelle im Landkreis Kitzingen. „Die Ökumene ist für sie eine Herzensangelegenheit“, sagte die Regionalbischöfin.

Grundbausteine des Lebens

Sie bezog sich in ihrer Predigt auf das Mätthäus-Evangelium, in dem es heißt „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt“. Was beinhalte, das es darum gehe, im Geiste Christi zu handeln und zu wirken. Wasser und Salz bezeichnete die Predigerin als Grundbausteine des Lebens, „aber jedes Lebewesen braucht Licht, mit dem Gottes Schöpfung begann“. Es sei deshalb unsinnig, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, „aber nicht die Menge zählt, sondern das Wirken und die Jünger Christi mischten sich ein, damit die Welt von seinem Geist durchdrungen werde“. Auch wenn einmal Zweifel am Auftrag aufkommen sollten, so werde der Zuspruch Gottes Kraft geben, zeigte sich die Regionalbischöfin überzeugt und auch davon, „dass Sie ankommen und ihren Platz an der Schwarzach und am Main finden werden“.

„Eine junge und erfrischende Pfarrerin“

Ulrich Vogel, stellvertretender Seniorchef des Pfarrkapitels, verlas die Urkunde der Landeskirche zur Ernennung als Pfarrerin. Dekan Peter Göttke von der katholischen Seite sah für die „Neue“ viele Gestaltungsmöglichkeiten auch in puncto guter Ökumene, „denn die Menschen vor Ort nehmen Sie mit offenen Armen auf, da es auch darum geht, miteinander den richtigen Weg für die Zukunft zu finden“. Nach der Ordination durch die Regionalbischöfin erklang ein Lied des ökumenischen Singkreises, in dem es hieß: „Du lässt deine Kinder nicht im Stich, Du bist so gut zu mir“.

Der Singkreis sang auch zu Beginn des Empfangs, der in der Kirche stattfand. Stellvertretender Landrat Robert Finster freute sich darüber, „dass eine junge und erfrischende Pfarrerin zu uns kommt, da auch die Zusammenarbeit vom Kindergarten bis hin zum Altenheim wichtig ist“. Seniorchef Vogel betonte, dass kein Pfarrer als Einzelkämpfer wirke, weshalb die kollegiale Zusammenarbeit von hoher Bedeutung sei. „Doch immer hält der Herr die Welt in seinen Händen“, sangen die Kleinlangheimer Pfarrgasssänger und Bürgermeisterin Gerlinde Stier zeigte sich optimistisch, dass sich die neue Pfarrerin schnell im neuen Wirkungskreis einleben werde.

Keine Stelle mehr frei im Dekanat

Dekan Kern war froh darüber, „dass sie es geschafft hat, dass im Dekanat Kitzingen keine Stelle mehr frei ist“. Edith Fink-Ziegler, Sprecherin des Kirchenvorstands, freute sich über die Schwerpunkte der neuen Pfarrerin in Ökumene, Jugend- und Seniorenarbeit ebenso wie Anita Maske, Vertrauensfrau der Kirchengemeinde Dettelbach/Neuses am Berg.