Marcel Hannweber beklagt Stillstand in Dettelbach

Wahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Christlich Sozialen Union (CSU) Dettelbach am Freitagabend. Daneben vor allem eine Generalabrechnung des alten und neuen Vorsitzenden Marcel Hannweber mit der Politik von Bürgermeisterin Christine Konrad (Freie Wähler), der er vor allem zu wenig Kommunikation, zu viele Gutachten und einen Mangel an Umsetzung vorwarf. „Dettelbach hat sich entschleunigt – es herrscht Stillstand“, sagte Hannweber.

Eigentlich wollte Marcel Hannweber gar nicht mehr als Kandidat für den Ortsvorsitzenden antreten, wollte sich vielmehr ganz auf die Arbeit der Fraktion im Stadtrat und auf die Organisation der Wahlen bis hin zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2020 konzentrieren. Doch fand sich wohl keiner, der den zwischenzeitlich 75 Mitglieder starken Ortsverband führen wollte.

Schnelle Wiederwahl

20 der Mitglieder waren zur Versammlung erschienen. Und da der gesamte bisherige Vorstand wieder antrat, konnten die Wahlen auch schnell durchgeführt werden. Neben Hannweber als Vorsitzender wurden Regina Ehmer, Ulrike von Bechtolsheim und Michael Fackelmann als seine Vertreter, sowie Roland Gast als Schatzmeister und Sandra Ehmer als Schriftführerin bestätigt. Die Zahl der Beisitzer wurde dann von fünf auf neun erhöht, was nicht allen Anwesenden gefiel.

Beisitzer sind: Arthur Hart, Ludwig Ländner, Jürgen Prokopf, Andreas Mitterer, Thomas Dauenhauer, Ernst Dobler, Dieter Ofenhitzer, Michael Sturm und Siegfried Voltz. Just bei der Beisitzerwahl machte der neue Stadtpfarrer Uwe Hartmann der Versammlung seine Aufwartung und bekannte dabei auch seine Sympathien gegenüber der Partei. Ein Amt könne er allerdings nicht übernehmen, das sei ihm verboten, so Hartmann.

Kreuzbergbieranstich wird immer beliebter

Neben Veranstaltungen zur Kommunalpolitik, organisierte der Ortsverband im vergangenen Jahr unter anderem auch eine Ferienpassaktion und eine Schulbeginnaktion. Erfolgreich war der Kreuzbergstarkbier-Anstich, der sich zu einer immer größeren Veranstaltung entwickelt. Neu auch ein eigener Abend zur Ehrung langjähriger Mitglieder, der sicher würdiger ist, als ein Anhängsel an die Jahreshauptversammlung. Das laufende Jahr steht ganz im Zeichen der Bundestagswahl, hier soll es einen Infostand mit der Wahlkreiskandidatin Anja Weisgerber geben.

Viele Projekte, so Hannweber, seien im Stadtrat angestoßen, alleine, es mangele an der Umsetzung. Konkret nannte er dabei das Friedhofskonzept, die Sternbräu-Ausstellung, die Beleuchtung der Stadtmauer, die beantragten Busparkplätze oder auch die Ferienbetreuung. Positiv sieht Hannweber das innerstädtische Entwicklungskonzept ISEK, befürchtet aber, das auch dies wieder in einer Schublade verschwinden und nur zögerlich umgesetzt werde.

Altstadtsatzung anpassen

Hannweber drängte zudem auf eine längst fällige Anpassung der Altstadtsatzung und auf die Ausweisung von Wohngebieten. „Wir brauchen Wohnraum in Mehrfamilienhäusern und als Eigentumswohnungen“. Auch hier sieht er ein Defizit bei der Bürgermeisterin, die nicht auf potenzielle Investoren zugehe, sondern Kontakt per Mail bevorzuge. Sandra Ehmer stellte klar, dass die Vorwürfe sich nicht gegen die Mitarbeiter der Verwaltung richten würden.

Zu Delegierten für die Kreisversammlung wurden Marcel Hannweber, Reinhold Kuhn, Roland Gast, Sandra Ehmer, Thomas Dauenhauer, Regina Ehmer, Ernst Dobler, Michael Fackelmann gewählt. Als Delegierte zur Versammlung für die Landtags- und Bezirkstagswahl wurden Roland Gast, Marcel Hannweber, Sandra Ehmer, Reinhold Kuhn und Ernst Dobler gewählt.