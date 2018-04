Mann verletzt sich bei Löschversuch

Bei einem Brand auf einem Balkon verletzte sich Sonntagnacht der Mieter der Wohnung leicht. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, hatte der Mann versucht, den Brand selbst zu löschen.

Gegen 22:45 Uhr bemerkte der Mieter, dass seine Möbel auf dem Balkon in der Würzburger Straße in Biebelried brannten. Zuerst versuchte der Mann, das Feuer selbst zu löschen. Der Eigentümer kam ihm zu Hilfe, aber auch er konnte die Flammen mit seinem Feuerlöscher nicht ersticken. Erst durch die Feuerwehr Biebelried konnte der Brand gelöscht werden. Der Mieter hat sich bei dem Löschversuch leicht an der Hand verletzt und wurde ambulant behandelt.

Die Kripo ermittelt

Laut Polizei entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe übernahm die Kriminalpolizei Würzburg.